ЛЕВОН ГАЛУСТЯН: «ЭТО МОЯ ОЦЕНКА СТОРОННЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ»

Левон Галустян – мой бывший студент (окончил отделение журналистики филфака АГУ), бывший коллега (работал корреспондентом газеты «Республика Абхазия»), поэтому я с ним на «ты». Но главное – сегодня он является вице-спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, и нашей редакции интересен его взгляд на происходящие ныне в Армении события.

– Я рад за Армению и армянский народ – тот политический кризис, который произошел в начале апреля, 8 мая благополучно разрешился, и противостоявшие друг другу основные политические силы пришли к консенсусу, не допустив кровопролития, – говорит Левон. – Правившая политическая партия, не желая дальнейшей дестабилизации ситуации, приняла мудрое решение проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна – лидера оппозиции и организатора народных волнений. Мы здесь, в Абхазии, внимательно следили за происходившими в Армении процессами, и сегодня с удовлетворением отмечаем, что кризис разрешен.

– А изначально как относились к тому, что происходило в Армении?

– Когда народ выходит на улицы, и происходят такие массовые акции протеста – то это, естественно, вызывает настороженность. И мы с большим чувством обеспокоенности с первых дней отслеживали то, что там происходило. Люди вышли не только на улицы Еревана, но и других крупных городов Армении. Это давало основание полагать, что действующая власть имела очень серьезные промахи в деятельности.

– Можно просчитать, как поведет себя дальше оппозиционная сторона?

– Республиканская партия, хотя и не в полном составе, еще 8 мая заявила, что поддержит кандидатуру Никола Пашиняна, а раньше, 1 мая, когда проходило первое голосование за Пашиняна, ему отдали голоса 45 депутатов при необходимом количестве 53. Потом произошли серьезные события: люди, которые находились на улицах и площадях Еревана, высказали свое резкое недовольство, дав понять, что будут стоять до конца, пока их лидера не изберут на должность премьер-министра.

– Этот лидер готов к тому, чтобы быть у власти?

– Я внимательно знакомился с биографией Никола Пашиняна. Случайным человеком его назвать сложно. Он подготовленный человек, представляет среднее поколение армянских управленцев, ему чуть больше 40 лет. У него, кстати, журналистское образование, правда, незаконченное. Он долгое время занимался политикой и выражал точку зрения на те или иные явления во внутренней и внешней политике Армении. Был действующим депутатом Парламента Армении, возглавлял фракцию. И хотя фракция была в меньшинстве, на выборах 2017 года она смогла получить 9 мандатов. Он был и политическим диссидентом, в 2008 году осуждался за участие в массовых политических мероприятиях – после выборов президента Армении. Так что я бы не сказал, что Никол Пашинян появился на политической арене Армении только весной этого года.

– Вернемся к нынешней оппозиции, которая совсем недавно была во власти. Прогнозируемы ли её действия?

– Да, я думаю. Но в любой стране легче критиковать власть, чем защищать её успехи или оправдывать какие-то имеющиеся недостатки в работе. Республиканская партия сейчас, конечно же, будет выжидать, возьмет небольшую паузу, и уже ближе к концу года, если у действующего нового руководства Армении будут какие-то очевидные промахи и огрехи, то, естественно, на это она будет обращать внимание. Говорят же: цыплят по осени считают. Тем более не стоит сбрасывать со счетов, что у этой партии абсолютное большинство мандатов в Парламенте республики – больше 50 из 105, а это очень серьезный ресурс. И у Никола Пашиняна в будущем возможны серьезные проблемы с Парламентом, когда законодательные инициативы, которые он будет присылать, не найдут поддержки, и т.д. Поэтому ему в любом случае придется договариваться, находить какие-то точки соприкосновения с «большинством». В любом случае, добиться исполнения запросов армянского общества на перемены к лучшему без поддержки Парламента будет невозможно.

– У тебя есть личные контакты в Парламенте Армении? Помнится, вы ездили туда.

– Ездили. Но в силу того, что Армения не признает независимости Абхазии, у нас нет официальных контактов, хотя встречаемся на различных площадках с нашими парламентскими коллегами. Недавно в Крыму в рамках Ялтинского форума состоялась встреча друзей Крыма. А так как в Абхазии учрежден клуб друзей Крыма, мы ездили туда. Приезжала и делегация из Республики Армения, которую возглавлял действующий депутат Парламента, и у нас установились с ним контакты, но они тоже носят неофициальный характер.

– Мой следующий вопрос – непростой. Говорят, что Армения отрывается от России, что Россия была недостаточно внимательна к Армении… Какие подводные камни существуют во всем этом, кроме внутренних проблем? Хотя внутренние проблемы тоже часто создаются искусственно для того, чтобы оторвать одну страну от другой.

– Сложно сейчас давать оценку, но, действительно, если проследить политическую карьеру ныне действующего премьер-министра, то можно увидеть очень жесткие, критические высказывания в адрес политики России. Когда ситуация какое-то время не разрешалась, а была на этапе митингов, уличных волнений, то звучали определенные призывы, определенные мнения. Однако уже сейчас с удовлетворением можно отметить, что первые контакты между руководством России и новым руководством Армении произошли. Оба лидера поздравили друг друга и с великим нашим общим праздником 9 Мая. А Владимир Владимирович Путин был одним из первых, кто поздравил Никола Пашиняна с избранием. И заявления армянского премьера свидетельствуют о том, что он будет вести конструктивную политику в отношении Российской Федерации. А если и были различные высказывания по поводу того, что прослеживается западный след, то мне сложно об этом говорить, потому что не вовлечен в армянскую политику и не знаю ситуации изнутри. Но судя по информации, которую черпаю из СМИ, интернета, могу сказать, что Никол Пашинян взвешенно подходит ко многим вещам. Он сказал, что и российская военная база продолжит свое существование на территории Армении, и Армения как страна будет участвовать в интеграционных процессах, останется в Содружестве независимых государств, в Евразийском экономическом союзе и организации Договора о коллективной безопасности. Недавно прошел очередной саммит ЕврАзЭс, и Никол Пашинян участвовал в нем, то есть первый зарубежный визит в качестве руководителя Армении он совершил в Россию, в город Сочи, и там встретился с Путиным.

– Не секрет, что Запад, развалив СССР, старается влиять на политическую ситуацию в бывших советских республиках и в странах, дружественных бывшему Советскому Союзу, чтобы ослабить ныне Российскую Федерацию. Поэтому сегодня втянуты в войну Украина, Сирия… страны, находящиеся в подбрюшье России, чтобы быть этому Западу ближе к её границам, чтобы оторвать эти страны от России. Такая опасность влияния на Армению все-таки существует?

– Наверное, такую опасность не стоит сбрасывать со счетов. Но я думаю, что мудрый армянский народ, который всегда тяготел к России, никому не позволит нарушить то вековое братство, которое между народами и странами сложилось. Конечно, сейчас армяно-российские отношения проходят определенное испытание на прочность, но уверен, что они будут безоблачными. Нельзя разменивать то позитивное, что было в прошлом, на какие-то сиюминутные цели и задачи. Есть мудрые армянские руководители, лидеры, которые продолжат выстраивать добрые взаимоотношения с Россией.

– Существует неразрешенная проблема Карабаха и Азербайджана. Что можно предвидеть с приходом нового лидера Армении – опять-таки с учетом влияния западных стран?

– Очень показательно, что 9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, Никол Пашинян совершил визит в Степанакерт, встретился с руководством Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), с её президентом Бако Саакяном, участвовал в торжественных мероприятиях. В тот день в Арцахе был тройной праздник: день освобождения Шуши, 26-летие образования армии обороны Нагорного Карабаха, и собственно 9 Мая – День Победы. И Никол Пашинян там же заявил, что готов встретиться с руководством Азербайджана, продолжить мирные переговоры, но с условием, что за стол переговоров с азербайджанской стороной он сядет только если будут в этом формате участвовать представители Арцаха. То есть если раньше Арцах не участвовал в переговорном процессе, то сейчас Никол Пашинян имеет желание придать ему статус стороны в конфликте.

И еще. Во время выступления в Парламенте в день назначения Пашинян сказал, что Арцах является неотъемлемой частью Армении. Так что, я думаю, никаких изменений не должно произойти.

– Левон, ты как парламентарий скажи, что лучше: парламентское или президентское правление?

– Я не знаю. Когда в 2015 году в Армении эта инициатива была выдвинута и обсуждалась…

– Быстро они её реализовали!

– Да. В 2016 году уже были приняты парламентские инициативы, внесены изменения в Конституцию, и Армения перешла от президентской республики к парламентской. Кстати, если проводить параллели с Арцахом, то напомню, что в нем в феврале 2017 года был проведен референдум, и он перешел к суперпрезидентской республике, то есть была усилена власть президента. Я и здесь, в Абхазии, будучи депутатом Парламента, считаю, что вопрос перераспределения полномочий очень серьезный. То, что наработано Комиссией по конституционным преобразованиям при Президенте, имеет право на жизнь. Но все-таки в условиях Абхазии очень важно сохранять президентскую форму правления. Я также критично относился к переходу Армении к парламентской форме правления. В условиях серьезного противодействия, в условиях неурегулированного конфликта, когда Армения фактически находится в геополитическом тупике, переходить к парламентской форме правления было преждевременным. Это моя оценка стороннего наблюдателя.

И еще я надеюсь, что новое руководство Республики Армения переформатирует свои отношения с Абхазией, и из неофициальных они станут официальными. Надо начать сотрудничество пока с каких-то гуманитарных вопросов. Вспомним недавние годы, когда наши спортсмены из Абхазии уезжали на соревнования в Армению, а там под всякими выдуманными предлогами их не допускали к выступлениям. А все потому, что посольство Республики Грузия, узнав о приезде абхазских спортсменов (или деятелей культуры), готовило соответствующие ноты протеста и направляло в МИД Армении, где принимались решения отстранить абхазскую команду… Да, между Абхазией и Арменией нет официальных отношений, но есть и должны продолжаться дружественные, братские отношения, и в гуманитарном сотрудничестве чинить препятствия никто не должен. Абхазский народ, выиграв в войне, добился независимости, завоевал свободу и право строить свое независимое государство, право быть равноправным. Это право есть и у граждан Арцаха, которые тоже завоевали свое независимое государство – Нагорно-Карабахскую Республику. И если уважаешь право арцахцев на независимое государство, нужно уважать и позицию Абхазского государства.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА