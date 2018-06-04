МЫ ГОРДЫ ТЕМ, ЧТО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РА ВНЕСЛА СВОЮ ЛЕПТУ В ПРИЗНАНИЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

29 мая 2018 года войдет в новейшую историю Абхазии знаменательной датой – в этот день Сирийская Арабская Республика признала независимость Республики Абхазия.

– Это еще один важный шаг в укреплении международных позиций Республики Абхазия и в какой-то степени результат плодотворной и тесной работы Торгово-промышленной палаты Абхазии с Сирийской Республикой, – сказала президент ТПП РА Тамила Мерцхулава.

Она напомнила, что руководством Торгово-промышленной палаты, в частности, ее президентом Геннадием Леонидовичем Гагулия проводилась серьезная работа по популяризации Абхазии в Сирии.

Первые взаимоотношения зародились еще в 2008 году. А в 2009 году предпринимались попытки подписать договоры с торговыми палатами Сирийской Арабской Республики и ТПП РА, но тогда МИД этой страны не дал «добро» на такое сотрудничество.

И лишь в июне 2014 года удалось подписать первое соглашение о сотрудничестве с Федерацией экспортеров Сирии и Промышленной палатой Дамаска. Это произошло в Ливане в рамках официального визита делегации ТПП РА в Бейрут, куда прибыла делегация САР для подписания.

В 2016 году Торгово-промышленная палата РА планировала пригласить сирийских предпринимателей в Абхазию для участия в специальной выставке, на которой были бы представлены их товары, но внутренняя военная обстановка в Сирии не позволила осуществить этот проект.

Тем не менее старания руководства ТПП не прошли даром, и, как следствие, – приглашение от Федерации сирийских экспортеров и Общественного учреждения по организации международных ярмарок и выставок в августе 2017 года на многоотраслевую выставку «59-th Damascus International Fair» в качестве равноправного участника.

– Абхазская делегация приняла участие в церемонии открытия выставки в качестве почетных гостей. Более того, впервые за многие годы участия ТПП в различных международных выставках флаг Абхазии был поднят наравне с флагами всех других стран-участниц 59-й международной выставки в Дамаске. Это было весьма знаменательное событие! – говорит с гордостью Тамила Мерцхулава.

Во время выставки 20 августа 2017 года ТПП Республики Абхазия подписала Соглашение о двустороннем сотрудничестве с Федерацией торговых палат Сирийской Арабской Республики. Президент Федерации торговых палат Сирийской Арабской Республики г-н Мохамед Хасан Калаа отметил, что к подписанию данного Соглашения Сирийская палата шла долгих 8 лет.

– Самое интересное, что после подписания руководители обеих палат обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности укрепления взаимовыгодных экономических связей. И тогда один из членов Федерации торговых палат Сирии отметил, что Сирийская Республика рассматривает Республику Абхазия в качестве союзного государства, с которым можно очень тесно выстраивать взаимоотношения в самых разных направлениях. А экс-президент ТПП РА Геннадий Леонидович Гагулия сказал, что, по его мнению, уже в ближайшее время следует ожидать серьезных результатов от прошедших там встреч. И спустя восемь месяцев, 29 мая, эти слова воплотились в реальность, – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Кстати, 29 сентября 2017 года, в преддверии 24-летия Дня Победы, президент ТПП Геннадий Гагулия принял почетную делегацию из Сирийской Арабской Республики, которая приезжала в Абхазию с ответным визитом.

Высокую оценку деятельности ТПП по сближению двух стран дал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Выступая на торжественном заседании, посвященном признанию независимости Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой и установлению дипломатических отношений между двумя странами, он сказал: «Необходимо отметить особую роль Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия и тогдашнего ее руководителя Геннадия Леонидовича Гагулия, который внес значительный вклад в развитие абхазо-сирийских взаимоотношений.

Благодаря усилиям ТПП РА удалось получить официальное приглашение от сирийской стороны для участия делегации Республики Абхазия в Дамасской международной выставке и организовать ряд других встреч на высоком уровне».

– Мы рады и горды тем, что Торгово-промышленная палата РА внесла свою лепту в признание нашей республики и в установление официальных дипломатических отношений между Сирией и Абхазией. Впереди много работы, в том числе и в экономическом плане. И мы надеемся на плодотворное сотрудничество с нашими сирийскими коллегами, – сказала в заключение Тамила Мерцхулава.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА