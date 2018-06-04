ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

В последний день весны – 31 мая – состоялось очередное заседание Кабинета Министров Абхазии. Это было первое заседание под председательством нового Премьер-министра Геннадия Гагулия. На повестке дня стояло 37 вопросов, 26 из которых касались новых назначений и переназначений на должности заместителей руководителей министерств и ведомств.

В начале заседания Правительство Абхазии приняло ряд распоряжений по кадровым вопросам. Указы о новых назначениях будут опубликованы в ближайших номерах газеты.

Министр иностранных дел Даур Кове представил на рассмотрение проект Соглашения между Правительством Абхазии и Правительством Науру об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран.

Проект единогласно был одобрен. 15 и 16 декабря 2009 года Республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

Члены правительства также одобрили подписание Протокола о консультациях МИД Абхазии и Венесуэлы и заключении Меморандума о взаимопонимании между Абхазией и Венесуэлой по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных отношениях.

Члены Кабинета Министров проголосовали за внесение изменения в Постановление Кабинета Министров от 28 декабря 2017 года «О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты».

– При уплате административного штрафа за совершенное административное правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, он сокращается и подлежит оплате в размере 50% от суммы наложенного административного штрафа,– сказал руководитель МВД Абхазии Гарри Аршба.

Положение распространяется на все штрафы, за исключением правонарушений, связанных с управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, не предполагает возможности «скидки». Также «половинчатые» штрафы не будут действовать для водителей, которые причинили значительный материальный ущерб другим участникам движения, а также для лиц, не имеющих права управления транспортным средством.

Было также одобрено Постановление «Об утверждении Порядка выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Абхазия, формы бланка разрешения на временное проживание и формы заявления о выдаче разрешения на временное проживание». Представляя документ, министр внутренних дел РА Гарри Аршба сообщил, что с 1 июня МВД надлежит обеспечить выдачу разрешений, а Минфину – профинансировать размещение заказа на изготовление соответствующих бланков.

На заседании были прияты изменения в Постановление «Об утверждении Временного перечня документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из Республики Абхазия через государственную границу Республики Абхазия с Грузией». Руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия пояснил, что это Постановление ежегодно продлевается. В новой редакции документа устанавливается, что госграницу с Грузией теперь можно будет пересекать при предъявлении не только национального паспорта, но и вида на жительство.

Члены Правительства утвердили Постановление «О проекте Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия об оказании РФ помощи РА».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ