А НУЖНЫ ЛИ ФОНДЫ?

В Парламенте РА

На прошлой неделе народные избранники на очередном заседании сессии Парламента РА рассмотрели исполнение бюджетов шести фондов страны за прошлый год. Причем депутаты проголосовали за них в первом, а затем во втором и окончательном чтении. Только за бюджет Фонда репатриации они проголосовали в первом чтении, так как по некоторым вопросам пожелали получить более расширенную информацию.

Вначале депутаты заслушали отчет «Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2017 год», с которым выступила его руководитель Валентина Жиба. Без надежды на улучшение ситуации она говорила о том, что из года в год многие организации ходят в должниках этому Фонду, а между тем он работает по разным целевым программам, и это в первую очередь по программам «Для беременных и рожениц по патологии беременных» и «Химиотерапия онкологическим больным». Последняя программа действует уже 15 лет. «Для своевременного обеспечения онкобольных химиопрепаратами эта программа требует создания резерва, так как прерывание курсов химиотерапии чревато осложнениями для здоровья больных. Однако поступления денежных средств в Фонд недостаточно для создания резерва», – отметила В.Жиба.

Это очень печально, но ни один Фонд, выполнение чьих бюджетов рассматривалось на заседании сессии, не выполнил планов ни по доходам, ни по расходам. Причины у всех разные, но это не оправдание. Вообще, помнится мне, что почти ежегодно и при утверждении, и при рассмотрении выполнения бюджетов внебюджетными фондами страны депутаты говорят о необходимости их ликвидации или создании единого фонда по всем вопросам. Вот и ныне поднимался подобный разговор: почему бы функции фондов не передать соответствующим министерствам и госкомитетам. Действительно, почему бы не сделать такое? Почему здоровье того же онкологического больного должно зависеть от недобросовестного предприятия, ежегодно не перечисляющего ни рубля в Фонд медстрахования? Почему о здоровье гражданина не должно заботиться государство в лице Минздрава? И почему, если законодатели из года в год и от созыва к созыву видят проблему, не решают её? Ведь в их же руках находятся рычаги! Или им не хватает воли провести реорганизацию?! А на заседании сессии, кстати, говорили о 35 млн рублей, которые тратятся на содержание штатов фондов. Можно пустить их на покупку тех же лекарств. Это если подойти к проблеме односторонне. А другая сторона, подумала я, – сложнее. Ведь в этих фондах люди нашли себе место работы, пусть даже с невысокой зарплатой. В случае ликвидации фондов они будут уволены. И куда пойдут? Да, не все налажено в нашем государстве. Кто найдет лучший выход из ситуации?

После обсуждения бюджетов фондов депутаты Парламента утвердили годовой отчет Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2017 год, предварительно послушав ответы на многочисленные вопросы, которые они задавали председателю Банка Беслану Барателия.

Депутаты также утвердили объем денежных средств на содержание Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2018 год и внесли изменения в Закон РА «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности и государственной службе охраны, и их семей».

Заира ЦВИЖБА

Номер: 55Выпуск: 3656Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА