«ЕДИНЫЙ БИЛЕТ В АБХАЗИЮ»

Вопросы транспортной доступности Абхазии для российских туристов обсудили Премьер-министр РА Геннадий Гагулия и генеральный директор АНО «Единая транспортная дирекция» РФ Юлия Самойлова. Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Во встрече приняли участие начальник Государственного управления РА по транспорту Робестан Габлия и директор ООО «Гаруда-Экспресс» Георгий Ачба. Стороны обсудили вопросы практической реализации услуги «Единый билет», которая была введена в Абхазии в прошлом году. Ю.Самойлова сообщила, что услуга «Единый билет в Абхазию» в нынешнем сезоне будет отличаться интеграцией с системой бронирования авиабилетов: «Покупая билет на самолет в авиакассе, можно купить стыковочный талон на автобусную перевозку. Все это сделано для улучшения транспортной доступности Абхазии». По ее словам, АНО «Единая транспортная дирекция» выступает в роли организатора перевозок.

Г.Гагулия отметил, что успех «Единого билета в Абхазию» зависит от четкости выстроенного механизма работы перевозчиков. Он считает, что «главная цель услуги – достижение максимального удобства для туристов. В республике должны быть оборудованы остановочные пункты, отдельная полоса в пункте досмотра на КПП «Псоу».

Робестан Габлия сообщил о ведении переговоров по организации отдельной полосы на абхазо-российской границе специально для работы программы АНО «Единая транспортная дирекция».

Номер: 56Выпуск: 3657Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс