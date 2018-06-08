ГОТОВИТСЯ АБХАЗО-СИРИЙСКАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.

Глава государства поручил министру иностранных дел «наполнить содержанием дипломатические отношения» между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. В частности, начать подготовку встречи президентов Сирии и Абхазии.

Министр иностранных дел РА Даур Кове проинформировал Президента о выполнении его поручения по согласованию с сирийской стороной проекта двустороннего Соглашения. На встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в РФ с Чрезвычайным и Полномочным Послом САР в РФ была оговорена возможность визита Президента Абхазии в Сирию и передано письмо Рауля Хаджимба Башару Асаду с приглашением посетить Республику Абхазия. МИД РА направил сирийской стороне проект рамочного соглашения «О дружбе и сотрудничестве» между РА и САР.

Номер: 56Выпуск: 3657Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс