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08.06.2018
Номер: 56
Выпуск: 3657
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и (или) квалификаций
Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в г. Москве 18 декабря 2017 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 3 мая 2018 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 16 мая 2018 года, № 4597-c-VI
Номер: 56
Выпуск: 3657
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия