Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и (или) квалификаций

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в г. Москве 18 декабря 2017 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 3 мая 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 16 мая 2018 года, № 4597-c-VI

Номер: 56Выпуск: 3657Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия