СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и (или) квалификаций

Правительство Республики Абхазия и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами,

руководствуясь Договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г.,

желая обеспечить взаимное признание образования и (или) квалификаций, полученных в Республике Абхазия и Российской Федерации,

действуя на базе международных принципов признания образования и (или) квалификаций,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Настоящее Соглашение регулирует взаимное признание образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) научных организациях Республики Абхазия и Российской Федерации по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, с целью обеспечения доступа лиц, имеющих документы о соответствующем образовании и (или) квалификации, к продолжению обучения или осуществлению профессиональной деятельности в каждом из государств Сторон.

2. Настоящее Соглашение также распространяется на образование и (или) квалификации, полученные в Республике Абхазия и Российской Федерации до вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 2

Основное общее образование, полученное в Республике Абхазия, и основное общее образование, полученное в Российской Федерации, признаются соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения для получения среднего общего или среднего профессионального образования в Республике Абхазия и среднего общего или среднего профессионального образования в Российской Федерации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 3

Среднее общее образование, полученное в Республике Абхазия, и среднее общее образование, полученное в Российской Федерации, признаются соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения для получения высшего образования по программам бакалавриата или специалитета или среднего профессионального образования в Республике Абхазия и высшего образования по программам бакалавриата или специалитета или среднего профессионального образования в Российской Федерации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 4

Среднее профессиональное образование, полученное в Республике Абхазия, и среднее профессиональное образование, полученное в Российской Федерации, признаются соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения для получения высшего образования по программам бакалавриата или специалитета в Республике Абхазия и высшего образования по программам бакалавриата или специалитета в Российской Федерации, а также дают равные права их обладателям для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с полученным образованием и законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 5

Высшее образование, полученное в Республике Абхазия, подтверждаемое дипломом бакалавра, и высшее образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом бакалавра, признаются соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения для получения высшего образования по программам магистратуры в Республике Абхазия и высшего образования по программам магистратуры в Российской Федерации, а также для осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств Сторон в соответствии с полученным образованием и законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 6

Высшее образование, полученное в Республике Абхазия, подтверждаемое дипломом специалиста или дипломом магистра, и высшее образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом специалиста или дипломом магистра, признаются соответствующими и дают право их обладателям на продолжение обучения по программам аспирантуры, интернатуры и клинической ординатуры в Республике Абхазия и по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе ассистентуры-стажировки, программе ординатуры в Российской Федерации, а также для осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств Сторон в соответствии с полученным образованием и законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 7

Предусмотренное настоящим Соглашением признание образования и (или) квалификаций не освобождает их обладателей от обязанности выполнять требования, которые предъявляются при приеме на обучение или для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 8

Документы об образовании и (или) о квалификации, полученные на территории одного из государств Сторон, а также их копии и переводы принимаются для реализации настоящего Соглашения на территории другого государства Стороны без какого-либо дополнительного удостоверения их действительности (без легализации или иного специального удостоверения).

Статья 9

1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в лице своих органов, осуществляющих управление в сфере образования, в шестимесячный срок после вступления его в силу создают комитет экспертов для выработки рекомендаций по решению вопросов, возникающих в связи с реализацией настоящего Соглашения.

2. Комитет экспертов будет состоять не более чем из шести экспертов от каждой Стороны. Информация о составе комитета экспертов должна быть передана в письменной форме по официальным каналам.

3. Комитет экспертов созывается для проведения заседания по запросу любой из Сторон, как правило, не реже одного раза в год. Место проведения заседания должно быть согласовано по официальным каналам.

Статья 10

Для реализации настоящего Соглашения Стороны в лице своих соответствующих органов, осуществляющих управление в сфере образования, в двухмесячный срок после его вступления в силу предоставляют образцы выдаваемых в государствах Сторон документов об образовании и (или) о квалификации.

Статья 11

Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением или толкованием настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 12

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 13

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения направленного по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, направив другой Стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление об этом. Настоящее Соглашение прекращает свое действие через 12 месяцев после получения другой Стороной такого уведомления.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает решений о признании образования и (или) квалификаций, принятых до прекращения его действия в соответствии с настоящим Соглашением. Настоящее Соглашение применяется также к образованию и (или) квалификациям, полученным лицами, которые прибыли с целью обучения и осуществления профессиональной деятельности в Республику Абхазия или Российскую Федерацию до прекращения действия настоящего Соглашения.

Совершено в г. Москве 18 декабря 2017 года в двух экземплярах на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Республики Абхазия

За Правительство Российской Федерации

Номер: 56Выпуск: 3657Рубрика: политикаАвтор: За Республику Абхазия За Российскую Федерацию