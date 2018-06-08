ОБРЕМЕНЕНЫ ЗАБОТОЙ

Путевые заметки

(Окончание. Начало в № 56)

Полицейские ездят по улицам в патрульных машинах, не отличающихся по внешнему виду от гражданских, т.е. без опознавательных знаков. И если водитель сделал «небольшое» нарушение, его догоняет какой-то серенький, неприметный седан и останавливает. Только тогда можно определить по оснащению компьютерами и сканерами, что это за автомобиль. Это скрытый патруль дорожной полиции. И таких ГАИ в Израиле полно. Стоит ли удивляться, что безопасное вождение уже в крови у населения. Большую помощь полиции в выявлении правонарушений оказывают видеокамеры, которые в большом количестве размещены на трассах, улицах, перекрестках и на крышах высоких домов и холмов. Я представил, как все контролируется на мониторах, которые получают визуальную информацию в режиме прямого включения. Кстати, если выписывается какой-либо штраф, все стараются оплатить его в срок, т.к. игнорирование «бумажки» может привести к увеличению штрафа и занесению в базу данных. Никто не хочет портить свою репутацию платить лишнее.

Когда я спросил своего собеседника, как он живет при такой средней зарплате и нежелании зарабатывать незаконно, он ответил, что если работает еще и жена, тогда жить можно очень хорошо. В тот момент супруга полицейского не работала, но у них в семье (есть двое детей) все в порядке. Имеют собственный дом, две машины. В отпуск ездили отдыхать за границу, на острова, детей отправляют в лагерь за счет бюджета. Такая забота со стороны государства объясняется тем, что полицейские четко выполняют свои обязанности по охране покоя населения и закона.

Израильские магазины, торговые объекты не слишком отличаются от наших. Такой же ассортимент товаров, необходимых для питания и хозяйства. Единственная разница, что у нас 90% товара привозного, а у них 95% – местного производства. Они завозят только чай, кофе, сахар, бананы.

Когда мне показали плантации мандаринов, к которым была подведена система капельного орошения (и так в каждом хозяйстве по выращиванию сельхозпродукции), меня поразила ухоженность участков, деревьев. И это было бы неудивительно, если вокруг плантаций не возвышались бы голые песчаные холмы, скалы без единой травинки.

Сами израильтяне работают на своей земле, но так как объем работ по производству молока, мяса, овощей, фруктов очень большой, они нанимают приезжих рабочих, как правило, из соседних стран. Существуют определенные квоты на их приезд и строгий учет каждого рабочего. Поразительно, но гастарбайтеры, приезжая на работу в Израиль, сразу проникаются духом соблюдения здешних законов. Оплата за их труд неплохая, и терять ее не хочется. Хотя правонарушения среди них встречаются в основном из-за неправильного распределения денег между ними.

За время пребывания в Израиле я сделал вывод, что все население, в том числе молодое, не стесняется работать на страну, в какой бы отрасли они ни трудились.

Как же они гордо говорят: «Это моя страна, почему я должен сделать для нее что-то не так».

Подумалось вот еще о чем. Моисей водил свой народ сорок лет по пустыне, чтобы определиться, где и как жить дальше. Этого времени оказалось достаточно, чтобы они осознали, что земля становится родной, близкой и раем, когда ты своими руками возделываешь ее и получаешь достойные плоды.

Сегодня это самодостаточная, мощная страна со своими развитыми отраслями и структурами, в которой каждый ее гражданин обременен одной заботой – сделать эту землю еще лучше, а значит, в первую очередь, для самого себя.

Юрий КУРАСКУА

Сухум – Тель-Авив – Сухум

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА