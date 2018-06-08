НАДЕЮСЬ, ЧТО ОШИБАЮСЬ

Вынужденная реплика по неожиданному поводу

Скажу откровенно, я был поражен до растерянности неожиданной для меня информацией: несколько неправительственных правозащитных организаций Армении с громогласными названиями (НПО «Союз информированных граждан», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов «Аспарез», Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству и НПО «Защита прав без границ») распространили заявление о том, что «молодая девушка-абхазка въехала на территорию Армении с паспортом не контролируемой Грузией самопровозглашенной Абхазии», и обратились к армянским властям с требованием «серьезно заняться расследованием этого инцидента, чтобы проверить истинность инцидента и привлечь к ответственности возможных виновных. Принять меры для исключения таких инцидентов в будущем (в том числе со стороны пограничников Российской Федерации, размещенных в РА)». Этот факт имел место в мае с.г. в ереванском аэропорту «Звартноц». Фамилию гражданки Абхазии мы по ее просьбе не называем.

Не буду говорить о возможности пересечения границы Республики Армения по абхазскому паспорту, потому что я не только достаточно хорошо знаком с этой проблемой, но и принимал непосредственное участие в решении этого вопроса.

Я просто хочу спросить: «состряпатели» данного заявления, неужели вы не знаете, что для пограничников РФ абхазский загранпаспорт является легитимным документом, по которому мы свободно пересекаем абхазо-российскую границу?

Я просто хочу спросить: неужели вы не читаете азербайджанскую прессу, смакующую вашу «патриотическую чушь», используя ее против нового руководства Армении?

Если нет, найдите статью Зульфугара Ибрагимова под громогласным названием «Пашинян опозорился накануне визита в Грузию» (news.day.az) с многочисленными перепечатками. Ну как? Убедились? А может быть именно ради такого очередного всплеска маразма под чью-то диктовку вы и затеяли всю эту свистопляску?

И еще хочу спросить: а как же быть с гражданами непризнанного Арменией героического Арцаха, имеющими соответствующий паспорт, совсем (и наверное к вашему огромному сожалению) не азербайджанский? Так будьте же принципиальными до победного конца с барабанным боем: целенаправленно и нудно требуйте расследования и этих многотысячных «инцидентов нарушения» Закона Республики Армения «Об иностранцах»! И вполне возможно, что добьетесь желаемого результата! Ведь известно, что даже у скалы не выдерживают нервы, когда капля бьет в одну точку.

…Много лет назад, когда я впервые побывал на своей исторической родине и почувствовал животворящую силу армянской воды, окрыляющие просторы армянского неба и возвышающую энергию армянской земли, мой отец сказал: «Наконец я стал самым счастливым армянином на земле!»

Осенью армянский народ (и не только армянский) торжественно будет отмечать знаменательную дату: 2800-летие города всех армян – Еревана. До сегодняшнего дня я собирался посетить эти торжества вместе с моими сыновьями: Айком и Тиграном, имеющим паспорта гражданина Абхазии.

Неужели не осуществится заветная мечта моих сыновей? Неужели я один из тех несчастных армян, чьим сыновьям вы (именно вы – самоотверженные защитники прав человека) хотите закрыть дорогу, ведущую к храму их души?

А что вы скажите другим армянским (и не только армянским) юношам и девушкам, мечтающим побывать в первом христианском государстве, благоговейно встать на колени перед могилой Месропа Маштоца, или продолжить образование в одном из престижных вузов Армении, но на свое «несчастье» родившимся в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье?..

В чем же провинились они, наши дети?

АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении

P.S. Я в душе очень надеюсь, что ошибаюсь. Надеюсь, это заявление не имеет «армянского происхождения», хотя и состряпано руками армянских НПО. Несомненно, это – очередная провокация, направленная с одной стороны на ухудшение армяно-абхазских отношений, а с другой – на опорочение и дискредитацию международного имиджа Армении, сделавшей в мае серьезный шаг в своем поступательном развитии.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении