ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО ПОЭТА

Это был необычный, красивый, теплый и очень интересный вечер, порой вызывающий задорный смех у присутствующих и улыбки на их лицах. И в то же время вечер с оттенками грусти, ведь посвящен он памяти видного абхазского поэта, которого уже нет в живых – 100-летию со дня рождения Киршала Шамиловича Чачхалиа (1918-1970). Его большой портрет приковывал взгляды каждого, находящегося в зале Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. И казалось, что юбиляр следил за всем, что происходило на сцене. Особенно это впечатление усилилось, когда начался показ документального фильма о жизни и творчестве великого человека. Одни кадры сменяли другие, а в них – его родное село Пакуаш, его стихи, песни, воспоминания известных людей, и ныне здравствующих, и давно ушедших в мир иной, и цитаты о личности и творчестве Киршала Чачхалиа. Свое слово о нем в документальном фильме сказали Баграт Шинкуба, Сергей Зухба, Джума Ахуба, Геннадий Аламиа, Владимир Агрба и многие другие.

Каким был Киршал Чачхалиа, какой весомый вклад он внес в абхазскую литературу, какое значение имеет творчество поэта-сатирика в наши дни – об этом и многом другом можно было узнать на замечательном вечере из выступлений приглашенных на сцену ведущей Радой Аргун.

Советник Президента по науке, образованию, культуре Владимир Зантариа отмечал яркость, оригинальность, чистоту и самобытность произведений Киршала Чачхалиа, говорил о том, что посредством художественного слова он в сатирических стихах обличал и высмеивал человеческие пороки. «Сегодня в стране 100-летие Киршала Чачхалиа отмечается как национальный праздник», – подчеркнул советник Президента. О жизненном и творческом пути Киршала Чачхалиа рассказал председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

На вечере отмечалось, что Киршал Чачхалиа поистине любимый народный поэт. Его стихи знают, цитируют в народе, поют песни, сложенные на его слова. Широкую известность поэт получил после публикации таких сатирических произведений, как «Магазин Н», «Амбаква обжуливает». Однако значимость для абхазской литературы имеет не только его сатира, но и лирическая поэзия.

Зрители, как завороженные слушали стихи Киршала Чачхалиа в исполнении его сына, поэта Дениса Чачхалиа, поэтессы Гунды Саканиа, актеров Абхазского театра Даура Арухаа, Саида Лазба, песню в исполнении Омара Сангулиа, которому подпевали все, и другие интересные выступления.

Торжество в честь 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа было организовано Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. Как отмечали многие присутствующие на вечере, обычно такого рода мероприятия не обходятся без длинных утомительных речей, а здесь все было в меру – информация о юбиляре и его творчестве подавалась сжато, разнообразно и интересно, и когда вечер закончился, хотелось даже его продолжения.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ