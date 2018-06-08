ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

В Москве прошла рабочая встреча председателя Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграта Хутаба с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым.

На встрече обсуждались актуальные вопросы в сфере развития физической культуры и спорта Абхазии и России в рамках подписанного меморандума от 18 апреля 2017 года о взаимопонимании между Министерством спорта РФ и Государственным комитетом РА по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. П.Колобков выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве в рамках подписанного меморандума.

В свою очередь Баграт Хутаба поблагодарил Павла Колобкова за теплый прием и подчеркнул, что спортивное взаимодействие между Абхазией и Россией имеет давние корни и исторически развивается по линии обменов и контактов на уровне спортивных федераций, и многие абхазские спортсмены являются гражданами РФ и принимают участие в международных спортивных соревнованиях, прославляя не только Абхазию, но и Россию.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс