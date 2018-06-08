ПРОЙТИ ВСЕ КРУГИ АДА И ВЕРНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ

Спасти зависимых

(Продолжение. Начало в № 56)

Здесь находят спасение

Так что же представляет собой сообщество «Анонимные наркоманы» Абхазии? Прояснить это помогла поездка в Гудауту, где, как оказалось, действует одна из таких групп, а еще одна есть в Гагре. И в них собираются люди, для которых наркотики стали проблемой, и они пытаются не употреблять их, оставаться трезвыми по программе «12 шагов». В Абхазии группы сообщества «Анонимные наркоманы» посещают довольно много людей.

В этом сообществе, как рассказали его участники, нет главных, все между собой равны. Во время собраний предлагаются темы для обсуждения: что мешает выздоравливать, как помочь другим, как оставаться чистым, как наладить отношения с родными и близкими…

Рассказы Даура, Андрея и Дениса (имена ребят с целью сохранения анонимности в материале изменены) показывают путь отчаявшихся наркоманов, сумевших победить такую страшную болезнь, как ЗАВИСИМОСТЬ. У каждого своя история: кто-то страдал от алкогольной или наркотической зависимости, а кто-то находил успокоение и в том и другом. Спасением для них стала организация «Анонимные наркоманы» Абхазии. Они не сразу пошли на контакт, но постепенно открывались все больше и больше, словно хотели облегчить свои души.

Что такое зависимость? Это хроническое, прогрессирующее, неизлечимое заболевание, от которого на сегодняшний день нет лекарства. Единственное, что можно сделать – это приостановить его. И, как говорят на Западе, «арестовать болезнь». По статистике Всемирной организации здравоохранения, из десяти человек, страдающих недугом наркомании, удается приостановить болезнь одному или двум людям.

Откровения

Даур, 35 лет:

– У меня была страшная болезнь – алкогольная зависимость. Однако я долгое время этого не признавал. Я считал, что у меня все нормально, и что это люди, которые вокруг меня, больные. Лет 20 назад меня укусила собака. Я тогда уже болел. Мне сделали укол от бешенства, и употреблять алкоголь было нельзя. И я не пил. Мои знакомые шутили надо мной по этому поводу, а мне казалось, что они издеваются, хотят унизить меня. На самом деле это было не так. Болезнь начала отпускать меня после того как я признал, что страдаю от зависимости к алкоголю. А признал я это благодаря сообществу «Анонимные наркоманы» Абхазии. Важно самому понять, что у тебя есть такая проблема. В сообщество меня привело безвыходное положение. Со мной никто не хотел общаться, от меня ушла жена с детьми, родители меня не понимали, я потерял работу, доверие людей. Все было ужасно во всех сферах жизни. В сообществе мне предложили попросить помощи у тех, кого я обидел, и начать искать правильный путь, используя опыт людей, которые уже победили болезнь. Здесь мы это называем терапевтической помощью. Здесь происходит духовное пробуждение. Возможно, кого-то и пугает это словосочетание, но, по сути, нам объясняют практические вещи, которые действительно помогают. И обязательным условием для того, чтобы оставаться чистым от наркотиков, является ежедневное посещение группы.

Андрей, 36 лет:

– Я тоже до определенного момента считал, что у меня нет проблемы. А когда понял, что она у меня есть, не знал, как победить эту зависимость. Я думал, что умру, и что выхода у меня нет. Как показывает практика, выход есть. И, я уверен, что самый эффективный метод – 12-шаговая программа сообщества «Анонимные наркоманы». Чтобы избавиться от зависимости, человек в первую очередь должен быть честным перед собой, открытым, готовым к действиям. То есть необходимо исполнять рекомендации сообщества. Например, не общаться с теми, кто употребляет наркотики, поменять номер телефона, по возможности, хотя бы временно поменять место жительства. Этих рекомендаций много и они индивидуальны для каждого. Перед тем как я начал посещать группы, я думал, что если женюсь, то моя болезнь отступит. Это было глубоким заблуждением. Не помогают ни женитьба, ни дети. Болезнь возвращается. Бывает, она маскируется под алкогольную зависимость, и в итоге круг замыкается, и ты снова начинаешь употреблять наркотики.

Даур, 35 лет:

– Наша задача донести до всех суть, которую несет наша организация. Мы сотрудничаем с Республиканским наркодиспансером, расположенным в Сухуме. Ирма Константиновна Ануа положительно относится к нашей организации, поддерживает нас. И мы ей за это очень благодарны. А ведь есть люди, которые проявляют недоверие. Поначалу и я относился скептически. Когда организация только зарождалась, одна из ее первых групп собиралась буквально в нескольких шагах от моего дома. И я думал, что там собираются какие-то фанатики, сектанты, пока не попал в нее. Важно открыть свой разум, свое сердце для нового, вырваться из замкнутого круга, оков болезни. Пройдет навязчивое желание употреблять – и вы перестанете употреблять. И эти принципы работают, если следовать всем рекомендациям.

Андрей, 36 лет:

– У меня было заблуждение, что если я употребляю социально приемлемые наркотики, алкоголь, а не внутривенные наркотические вещества, то у меня все нормально, но общаться со мной было невозможно. Я обижал людей, буянил. И болезнь не прошла, пока я не начал бороться.

Даур, 35 лет:

– Здесь я понял еще одну очень важную вещь. Я думал, что у меня проблема с зависимостью, а оказалось, что у меня проблема с трезвостью. То есть я не мог жить, находясь в трезвом состоянии. Моя жизнь становилась безумной не тогда, когда я пьян, а в моменты трезвости, когда я оставался наедине со своей проблемой, с духовной пустотой, с навязчивыми мыслями, с одержимостью, с желанием подстроить под себя этот мир. Мое эмоциональное горе усиливалось тогда, когда я был трезв.

Бывали моменты, когда несколько месяцев подряд я не употреблял алкоголя, но все равно рано или поздно я возвращался к нему. И вновь не мог остановиться, а все начиналось с первой рюмки, меняющей мое сознание. Я всегда задавался вопросом, почему я опять иду пить, и не могу остановиться? И не находил ответа. В сообщество каждый приходит с проблемой, но правду ищет для себя сам. Я уже три с половиной года остаюсь чистым.

Андрей, 36 лет:

– А я два года, уже даже третий пошел.

Денис, 33 года (новичок):

– У меня была наркотическая зависимость. В общество попал благодаря своему другу, который победил этот страшный недуг. Я долгое время не воспринимал все, что рассказывали мне здесь ребята. Потом потихоньку стал открываться им, перестал употреблять наркотики, хотя бывали и срывы. Мне никакие медучреждения не помогали. И вот уже полгода, как я не употребляю. Здесь нет никакой мистики.

(Продолжение в следующем номере)

Эсма АРДЖЕНИЯ, Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ, Лейла ПАЧУЛИЯ