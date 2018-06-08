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«Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии можно только приветствовать. Обе кавказские республики уже практически десять лет живут как суверенные государства и вряд ли когда-либо вернутся в состав Грузии. Их независимость от Тбилиси – свершившийся факт. Сирийскому руководству хватило политической дальновидности и мудрости его признать», – сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В ближайшее время в обеих республиках появятся сирийские посольства, а в Сирии будут открыты представительства Южной Осетии и Абхазии.

Как считает российский парламентарий, «разрыв дипотношений с Сирией со стороны Грузии из-за признания Дамаском суверенитета Абхазии и Южной Осетии не остановит процесс налаживания сотрудничества между этими странами».

«Признание двух кавказских республик большинством мировых столиц – это лишь дело времени. И если с каждой из них Тбилиси будет рвать отношения, то так Грузия может оказаться в изоляции», – отметил депутат Леонид Слуцкий.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.