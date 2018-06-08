ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА МАНАНА ДЕЛБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СУД 21-го ВЕКА: ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ПРАВОСУДИЯ»

Конференция приурочена к закрытию совместного проекта Всемирного банка и Российской Федерации «Поддержка судебной реформы», в рамках которого были проведены работы по разработке и внедрению системы видеоконференц-связи в судебной системе России, единого Интернет-портала российских арбитражных судов, комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы, а также консультационные мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации в связи с внедрением ИКТ в судах.

Участие председателя Верховного суда Абхазии на данной международной конференции обусловлено тем, что с 1 января 2019 года в соответствии с Конституционным законом РА «О судебной власти» судебная система Республики Абхазия должна перейти на автоматизированную форму судопроизводства, обеспечивающую электронное взаимодействие судов, участников судопроизводства, а в будущем и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также обмен данными в электронном виде между Верховным и районными судами. Данная система предусматривает и электронное распределение дел, что исключает возможность председателя суда адресовать дело судье по своему усмотрению.

В работе конференции приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, который выступил с докладом «Прозрачная судебная система и её роль в современном государстве».

В рамках мероприятия Манана Делба ознакомилась с работой Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы, понаблюдала за работой сотрудников канцелярий Мосгорсуда с внедрёнными подсистемами, а также посетила залы судебных заседаний, оборудованные аудио- и видеофиксацией заседаний, и побывала в помещении единого центра обработки данных.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс