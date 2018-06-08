FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

«ЛЕХ»

Познань, Польша

Болельщики KKS Lech Poznan отворачиваются от поля, чем очень радуют футболистов. Фанаты обнимаются и прыгают, демонстрируя команде и зрителям номера любимых игроков на спинах. Призыв «Сделать Познань!» теперь понятен болельщикам и за пределами Польши. Традицию поляков перехватили фанаты разных клубов. Начало игры встречают паровозным свистком и стуком колес. Буквы KKS в названии расшифровываются как Kolejowy Klub Sportowy – «железнодорожный спортивный клуб».

«КРИСТАЛ ПЭЛАС»

Лондон (Кроидон), Великобритания

Залог успеха игроков – полет орла, считают болельщики Crystal Palace Football Club. Перед матчем на домашнем стадионе талисман команды, белоголовый орлан по кличке Кейла, совершает круг почета над полем.

Прозвище Орлы футболисты получили в сезоне 197S/1974 года.

ЕДИНЕНИЕ С КОМАНДОЙ

«Многочисленные исследования показывают, что у болельщиков, следящих за футбольным матчем, изменяется уровень различных гормонов и нейромедиаторов. Например, уровень мужского полового гормона тестостерона растет, если любимая команда выигрывает, и падает, когда она выступает не очень успешно, – объясняет Татьяна Понкратова, руководитель экспертной группы по медицинским вопросам компании «Инвитро». – В то же время гормон стресса кортизол, повышаясь во время матча, по его окончании нормализуется вне зависимости от исхода игры как у игроков, так и у болельщиков».

Ученые полагают, что за «связь» между футболистами и зрителями могут быть ответственны так называемые зеркальные нейроны – особые нервные клетки, благодаря которым мы способны ощутить эмоции людей, с которыми имеем дело. Мощь зеркальных нейронов такова, что они работают даже «через телевизор», позволяя болельщикам испытать у экрана почти тот же спектр эмоций, что и на стадионе.

ДУШЕВНАЯ ТРАВМА

Во время особенно напряженных матчей в крови болельщиков поднимается уровень адреналина. Его биологическая роль – позволить организму выжить в режиме экстремальных нагрузок и обеспечить максимальную работоспособность. Адреналин напрямую воздействует на важнейшие системы нашего тела, изменяя режим их работы. В числе прочего он заставляет сердце биться быстрее и усиливает тонус сосудов, повышая давление. Исследования, проведенные во время мирового футбольного первенства 2006 года, показали, что в этот период частота госпитализаций людей с сердечными проблемами выросла вдвое. Так что не стоит слишком сильно переживать по поводу итогов матча – лучше сосредоточиться на красоте игры и получить положительные эмоции.

А как гормональные бури, пережитые во время матча, сказываются на состоянии человека в обычной жизни? Компания «Инвитро» проводила акцию, в которой футбольным болельщикам было предложено измерить лабораторные параметры, отражающие работу основных органов, в том числе уровень кортизола. Анализ результатов исследования показал, что болельщики в период между играми любимой команды устойчивы к стрессу, о чем свидетельствуют нормальные показатели кортизола у подавляющего большинства участников акции.

«ЭВЕРТОН»

Ливерпуль, Великобритания

Болельщики Everton предпочитают пиву ириски-тоффи. Их разносит перед матчем Эвертон-леди – девушка в национальном костюме, выбранная из числа болельщиц. Традиции больше сотни лет. Рядом со стадионом некогда была кондитерская. В ней продавали конфеты «Эвертон-тоффи». Когда команда перебралась на другой стадион, эстафету подхватил новый магазин. Но внучка брошенного кондитера принялась разносить свои конфеты прямо на стадионе, а игроки получили прозвище Ириски.

«ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД»

Лондон (Старфорд), Великобритания

Болельщики клуба развлекаются на трибунах мыльными пузырями. В 1920-х годах в ходу было мыло с изображенным на этикетке кудрявым мальчиком в мыльном пузыре. Ребенок напоминал одного из игроков-стажеров команды. Директор школы, в которой учился стажер, написал для старой эстрадной песни I'm Forever Blowing Bubbles новые слова, воспевающие клуб. Постепенно песня стала гимном команды. Когда команда забивает гол, специальные пушки выстреливают пузырями, а фанаты исполняют песню.

«КЕЛЬН»

Кельн (Германия)

Любимое развлечение болельщиков Fufiball-Club Koln – целовать козла. Правда, не реального, а виртуального. Когда видеокамера выхватывает из толпы зрителя, на экране над трибунами рядом с лицом счастливчика возникает морда козла, которую и нужно «поцеловать».

Это животное – талисман команды.

В1950 году на вечеринке по окончании сезона один из гостей подарил тренеру Хеннесу Вайсвайлеру козла. В шутку животное прозвали его именем. С тех пор сменилось уже семь козлов. Хеннес VIII выходит на поле в попоне цветов клуба.

«ЛЕСТЕР СИТИ»

Лестер, Великобритания

Болельщики встречают игроков охотничьей трубой. Клуб был основан в 1884 году как «Лестер Фосс». В 1919-м клуб сменил название на «Лестер Сити». Но в 1948 году на футбольной форме появилась голова рыжей хищницы, а в 1980-х игроки получили прозвище Лисы. Девиз клуба: «Лисы никогда не сдаются». Графство, к которому относилась команда, славилось охотой на лис.

«УНИОН»

Берлин, Германия

Зимой болельщики берлинского Union вместо кричалок разучивают рождественские песни. Этой традиции 15 лет. Фанаты со свечками в руках встречают игроков хоровым пением.

Домашний стадион, вмещающий около 25000 человек, многие болельщики могут назвать своим. Когда у команды были проблемы с финансами, фанатам предложили стать акционерами клуба. Одна акция стоила 500 евро. Стадион возводили на полученные от их продажи средства, а на стройплощадке работали сами болельщики.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета