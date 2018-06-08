FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

14 июня, четверг

18:00 Россия – Саудовская Аравия (Москва, Лужники)

15 июня, пятница

15:00 Египет – Уругвай (Екатеринбург)

18:00 Марокко – Иран (Санкт-Петербург)

21:00 Португалия – Испания (Сочи)

16 июня, суббота

13:00 Франция – Австралия (Казань)

16:00 Аргентина – Исландия (Москва, Спартак)

19:00 Перу – Дания (Саранск)

22:00 Хорватия – Нигерия (Калининград)

17 июня, воскресенье

15:00 Коста-Рика – Сербия (Самара)

18:00 Германия – Мексика (Москва, Лужники)

21:00 Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону)

18 июня, понедельник

15:00 Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород)

18:00 Бельгия – Панама (Сочи)

21:00 Тунис – Англия (Волгоград)

19 июня, вторник

15:00 Колумбия – Япония (Саранск)

18:00 Польша – Сенегал (Москва, Спартак)

21:00 Россия – Египет (Санкт-Петербург)

20 июня, среда

15:00 Португалия – Марокко (Москва, Лужники)

18:00 Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)

21:00 Иран – Испания (Казань)

21 июня, четверг

15:00 Дания – Австралия (Самара)

18:00 Франция – Перу (Екатеринбург)

21:00 Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)

22 июня, пятница

15:00 Бразилия – Коста-Рика (Санкт-Петербург)

18:00 Нигерия – Исландия (Волгоград)

21:00 Сербия – Швейцария (Калининград)

23 июня, суббота

15:00 Бельгия – Тунис (Москва, Спартак)

18:00 Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)

21:00 Германия – Швеция (Сочи)

24 июня, воскресенье

15:00 Англия – Панама (Нижний Новгород)

18:00 Япония – Сенегал (Екатеринбург)

21:00 Польша – Колумбия (Казань)

25 июня, понедельник

17:00 Уругвай – Россия (Самара)

17:00 Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)

21:00 Иран – Португалия (Саранск)

21:00 Испания – Марокко (Калининград)

26 июня, вторник

17:00 Дания – Франция (Москва, Лужники)

17:00 Австралия – Перу (Сочи)

21:00 Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)

21:00 Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)

27 июня, среда

17:00 Мексика – Швеция (Екатеринбург)

17:00 Южная Корея – Германия (Казань)

21:00 Сербия – Бразилия (Москва, Спартак)

21:00 Швейцария – Коста-Рика (Нижний Новгород)

28 июня, четверг

17:00 Япония – Польша (Волгоград)

17:00 Сенегал – Колумбия (Самара)

21:00 Панама – Тунис (Саранск)

21:00 Англия – Бельгия (Калининград)

Расписание плей-офф ЧМ-2018

1/8 финала

30 июня, суббота

17:00 1С – 2D (Казань), матч 50

21:00 1А – 2В (Сочи), матч 49

1 июля, воскресенье

17:00 1В – 2А (Москва, Лужники), матч 51

21:00 1D – 2С (Нижний Новгород), матч 52

2 июля, понедельник

17:00 1Е – 2F (Самара), матч 53

21:00 1G – 2H (Ростов-на-Дону), матч 54

3 июля, вторник

17:00 1F – 2Е (Санкт-Петербург), матч 55

21:00 1H – 2G (Москва, Спартак), матч 56

1/4 финала

6 июля, пятница

17:00 Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (Нижний Новгород), матч 57

21:00 Победитель матча 53 – Победитель матча 54 (Казань), матч 58

7 июля, суббота

17:00 Победитель матча 55 – Победитель матча 56 (Самара), матч 60

21:00 Победитель матча 51 – Победитель матча 52 (Сочи), матч 59

1/2 финала

10 июля, вторник

21:00 Победитель матча 57 – Победитель матча 58 (Санкт-Петербург)

11 июля, среда

21:00 Победитель матча 59 – Победитель матча 60 (Москва, Лужники)

Матч за 3-е место

14 июля, суббота

17:00 (Санкт-Петербург)

Финал

15 июля, воскресенье

18:00 (Москва, Лужники)

Время начала матчей ЧМ – московское

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: спортАвтор: Из Интернета