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FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
14 июня, четверг
18:00 Россия – Саудовская Аравия (Москва, Лужники)
15 июня, пятница
15:00 Египет – Уругвай (Екатеринбург)
18:00 Марокко – Иран (Санкт-Петербург)
21:00 Португалия – Испания (Сочи)
16 июня, суббота
13:00 Франция – Австралия (Казань)
16:00 Аргентина – Исландия (Москва, Спартак)
19:00 Перу – Дания (Саранск)
22:00 Хорватия – Нигерия (Калининград)
17 июня, воскресенье
15:00 Коста-Рика – Сербия (Самара)
18:00 Германия – Мексика (Москва, Лужники)
21:00 Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону)
18 июня, понедельник
15:00 Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород)
18:00 Бельгия – Панама (Сочи)
21:00 Тунис – Англия (Волгоград)
19 июня, вторник
15:00 Колумбия – Япония (Саранск)
18:00 Польша – Сенегал (Москва, Спартак)
21:00 Россия – Египет (Санкт-Петербург)
20 июня, среда
15:00 Португалия – Марокко (Москва, Лужники)
18:00 Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)
21:00 Иран – Испания (Казань)
21 июня, четверг
15:00 Дания – Австралия (Самара)
18:00 Франция – Перу (Екатеринбург)
21:00 Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)
22 июня, пятница
15:00 Бразилия – Коста-Рика (Санкт-Петербург)
18:00 Нигерия – Исландия (Волгоград)
21:00 Сербия – Швейцария (Калининград)
23 июня, суббота
15:00 Бельгия – Тунис (Москва, Спартак)
18:00 Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)
21:00 Германия – Швеция (Сочи)
24 июня, воскресенье
15:00 Англия – Панама (Нижний Новгород)
18:00 Япония – Сенегал (Екатеринбург)
21:00 Польша – Колумбия (Казань)
25 июня, понедельник
17:00 Уругвай – Россия (Самара)
17:00 Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)
21:00 Иран – Португалия (Саранск)
21:00 Испания – Марокко (Калининград)
26 июня, вторник
17:00 Дания – Франция (Москва, Лужники)
17:00 Австралия – Перу (Сочи)
21:00 Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)
21:00 Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)
27 июня, среда
17:00 Мексика – Швеция (Екатеринбург)
17:00 Южная Корея – Германия (Казань)
21:00 Сербия – Бразилия (Москва, Спартак)
21:00 Швейцария – Коста-Рика (Нижний Новгород)
28 июня, четверг
17:00 Япония – Польша (Волгоград)
17:00 Сенегал – Колумбия (Самара)
21:00 Панама – Тунис (Саранск)
21:00 Англия – Бельгия (Калининград)
Расписание плей-офф ЧМ-2018
1/8 финала
30 июня, суббота
17:00 1С – 2D (Казань), матч 50
21:00 1А – 2В (Сочи), матч 49
1 июля, воскресенье
17:00 1В – 2А (Москва, Лужники), матч 51
21:00 1D – 2С (Нижний Новгород), матч 52
2 июля, понедельник
17:00 1Е – 2F (Самара), матч 53
21:00 1G – 2H (Ростов-на-Дону), матч 54
3 июля, вторник
17:00 1F – 2Е (Санкт-Петербург), матч 55
21:00 1H – 2G (Москва, Спартак), матч 56
1/4 финала
6 июля, пятница
17:00 Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (Нижний Новгород), матч 57
21:00 Победитель матча 53 – Победитель матча 54 (Казань), матч 58
7 июля, суббота
17:00 Победитель матча 55 – Победитель матча 56 (Самара), матч 60
21:00 Победитель матча 51 – Победитель матча 52 (Сочи), матч 59
1/2 финала
10 июля, вторник
21:00 Победитель матча 57 – Победитель матча 58 (Санкт-Петербург)
11 июля, среда
21:00 Победитель матча 59 – Победитель матча 60 (Москва, Лужники)
Матч за 3-е место
14 июля, суббота
17:00 (Санкт-Петербург)
Финал
15 июля, воскресенье
18:00 (Москва, Лужники)
Время начала матчей ЧМ – московское
Номер: 57
Выпуск: 3658
Рубрика: спорт
Автор: Из Интернета