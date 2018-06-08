ВОЛК ЗАБИВАКА – СИМВОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2018 ГОДА

Символам в современном спорте с каждым годом отводится все большая роль. Практически у всех спортивных команд есть прозвище, а чаще всего и определенный символ, воплощенный в талисмане. Спортивные талисманы нравятся детям и взрослым, они открыты и добродушны, оставляют людям память о соревнованиях, на которых удалось побывать. Еще больше они нравятся спортивным организаторам, которые продают сувенирную продукцию.

Свой талисман есть и у каждого чемпионата мира по футболу (начиная с 1966 года), который проводится раз в четыре года. Его выбор предоставляется стране-хозяйке, и чаще всего является олицетворением культурных особенностей народа или как-то перекликается с символами страны, известными во всем мире.

Талисман – это вымышленный «посол мира», у которого есть имя, изображение и какая-то история. Для России таким персонажем стал волк-футболист по имени Забивака.

Волк Забивака победил в ходе онлайн голосования. Он получил 53% симпатий, уверенно обойдя еще двух животных-претендентов – тигра (27%) и кота (20%). Кстати, свое имя волк получил только после объявления результатов, а во время выборов все три претендента были безымянными. Всего свои голоса за одного из трех талисманов отдали больше миллиона человек, а сам процесс выбора длился около месяца и проходил на официальном сайте ФИФА. Результаты были объявлены 22 октября 2016 года в прямом эфире «Первого канала».

Автором волка по имени Забивака стала молодая художница из города Томска Екатерина Бочарова. Она рассказала, что черпала вдохновение для творчества из любви к своему псу. Екатерина призналась, что является футбольной болельщицей и любит рисовать мультипликацию. После победы своего персонажа художница стала известной на всю Россию.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.