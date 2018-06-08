ДАМАСК ПРИЗНАЛ СУХУМ И ЦХИНВАЛ

Мнение

Признание Сирией независимости Южной Осетии и Абхазии не стоит недооценивать. Но и переоценивать тоже опасно, считает доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.

Сирия стала еще одним государством, признавшим новый статус-кво на Кавказе и намеренным установить дипломатические отношения с Сухумом и Цхинвалом. Уже в ближайшее время ожидаются официальные визиты и переговоры на уровне глав государств (так, в июне в Дамаск, возможно, отправится президент Южной Осетии Анатолий Бибилов).

На Западе, естественно, недовольны. По словам официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, это решение не стало для США какой-то неожиданностью.

Больше всего, естественно, возмущена Грузия. В Тбилиси уже запустили процедуру разрыва дипотношений с Дамаском, а также всячески пытаются нивелировать значимость произошедшего события.

«Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии ничего не значит. Страны, которые признали их раньше, Науру и еще кто-то, ничего не представляют», – уверяет член парламента Грузии Саломе Зурабишвили.

Они, конечно же, не правы. И не только потому, что Асад юридически является легитимным президентом своей страны и говорит за сирийский народ. И даже не только потому, что Сирия – это третья крупная страна (после России и Венесуэлы), которая признала независимость республик.

Нужно понимать, что новые признания независимости республик (как со стороны больших, так и малых стран) подчеркивают сложившуюся реальность и, в полном соответствии с принципом окна Овертона, приближают тотальное международное признание реального статус-кво и разрушают «международный режим непризнания», о котором говорит министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Официальный Тбилиси может накладывать санкции на признающих, разрывать с ними отношения – однако изменить тренд таким образом Грузия не в состоянии.

Слова бывшего госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Пааты Закареишвили о том, что «в лице Грузии Сирия может получить государство, которое не пощадит ее», вызывают лишь удивление и недоумение, – а каким образом Тбилиси может «не пощадить» Дамаск? При всем уважении к ней Грузия не является Китаем, разрыва отношений с которым (неизбежного в случае признания независимости Тайваня) боятся многие страны. Никакой международной коалиции, которая коллективно бы разрывала отношения с признающими реальность странами, Грузия инициировать не может. Изменить реальный статус-кво Тбилиси также не в состоянии.

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Что же касается интересов Южной Осетии и Абхазии, то основная угроза им исходит не от каких-то действий Грузии, а от собственного головокружения от успехов.

Особо следует сказать о международной поддержке российских инициатив. Да, Москве очень бы хотелось, чтобы ее партнеры и союзники признали независимость обеих республик. Да, россияне считают (и небезосновательно), что тот объем политико-экономической помощи, который Кремль поставляет своим союзникам на постсоветском пространстве (в том числе и в рамках евразийской интеграции), должен приносить и внешнеполитические дивиденды, особенно в вопросах, имеющих серьезную идеологическую ценность для Кремля. Однако внешнеполитическое удовлетворение не должно производиться за счет ущерба реальным российским интересам. Причем ущерба, который по масштабам превосходит значимость поддержки.

Москва на всех уровнях дает понять, что она уважает интересы своих союзников и, в отличие от той же Европы, не заставляет их выбирать между ней и Западом. И если в попытках ускорить (не инициировать, а именно ускорить) процесс международного признания Южной Осетии и Абхазии Кремль начнет принуждать кого-то и требовать полной и абсолютной солидарности, то он фактически повторит ошибку американцев, навязывающих сейчас Европе свою повестку в ущерб европейским интересам. И, таким образом, сам создаст трещину в союзнических отношениях.

Тот же президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время честно говорил, что он был готов признать Южную Осетию и Абхазию, но лишь в том случае, если тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев был бы готов компенсировать Беларуси экономический ущерб, который она бы понесла. Медведев отказался – и Лукашенко тоже.

От союзников можно и нужно требовать безусловной консолидации и поддержки, но лишь в тех случаях, когда она действительно жизненно необходима. Признание Южной Осетии и Абхазии под эту категорию не попадает. Время в этом вопросе и без того играет в пользу Сухума и Цхинвала, поэтому суетиться не надо.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.