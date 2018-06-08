ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДАУРА КОВЕ

МИД Абхазии – 25 лет

Даур Кове – девятый министр иностранных дел в новейшей истории Абхазии. Карьерный дипломат, имеющий опыт работы с международными организациями, около 15 лет проработал на дипломатическом поприще: с 1995-го по 2009 годы работал референтом, советником, затем Полномочным представителем Республики Абхазия в Республике Башкортостан. С 2005-го по 2010 годы исполнял обязанности начальника международного отдела, работал в должности заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия.

Даур Вадимович Кове родился 15 марта 1979 года в городе Сухуме. В 2000 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности».

Беседуя с ним, я поняла, что он не является чьей-либо креатурой, и что его рост в политике – его личная заслуга. Он утверждает, что политика для него – это не способ продвижения его персоны как таковой, а «способ продвижения собственных взглядов и убеждений». По его словам, он находится в политике, чтобы служить государству. Даур Кове является последовательным и вдумчивым дипломатом. Прежде всего, обращало на себя внимание то, что он – человек мысли, короткой фразы, весомого слова. Вводных слов, длинных предложений или заявлений, которые ничего не выражают, он не любит. Эти качества помогали ему в работе в высших эшелонах власти Республики Абхазия. Он был начальником Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия, советником Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, начальником Управления протокола Президента Республики Абхазия.

Был в жизни Даура Кове и Абхазский университет. Он читал курс лекций «Международное право» и несмотря на его молодость студенты с большим интересом слушали его лекции и уважительно относились к нему.

4 октября 2016 года Президент Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении министром иностранных дел Республики Абхазия Даура Вадимовича Кове. Ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

На должности главы МИД Даур Кове выступает за проведение многовекторной политики и активное использование внешнеполитического инструментария для признания нашего молодого государства мировым сообществом. По мнению молодого министра, модель однополярного мира нежизнеспособна, а решение проблем, стоящих в повестке дня Республики Абхазия, возможно только с использованием ресурсов основных государств многих регионов. В этой ситуации особое значение приобретает вхождение Абхазии в глобальную политику и экономику в качестве активного, полноценного «игрока».

Не каждый министр иностранных дел в детстве мечтал стать врачом. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Даур учился в 8 классе Гудаутской средней школы №5.

– В один из октябрьских дней в класс вошёл директор и предложил нам после занятий работать в военном госпитале – ухаживать за ранеными, – вспоминает Даур Вадимович. – Я откликнулся на призыв и всю войну вместе с одноклассниками выполнял функцию медбрата. Ассистировали врачам в перевязочных, принимали и распределяли раненых бойцов. Ушел из госпиталя 27 сентября 1993 года. Мне понравилась профессия врача. Однако судьба распорядилась иначе. Сегодня я возглавляю внешнеполитическое ведомство своей страны. Это огромная ответственность перед моим народом, страной, и любое моё действие будет отражаться на моём государстве. Поэтому каждый мой поступок, слово, шаг должны быть чётко выверены. В нашем министерстве работает слаженный коллектив, состоящий из 50 сотрудников. Причём, коллектив молодой, но эта молодость в тандеме с высоким профессионализмом даёт неплохие результаты. Моим первым наставником в МИДе был Сергей Миронович Шамба. Он всегда давал молодым сотрудникам возможность брать на себя определённую ответственность. Всё было под его контролём, но он никогда не отодвигал сотрудников на второй план. Я помню мои первые переговоры под эгидой иностранной миссии с грузинской стороной в 2006 году. Я очень волновался, так как я впервые руководил делегацией, в которой принимали участие видные абхазские политики. Это было большим опытом для меня. Сергей Миронович сыграл большую роль в деле становления меня, как дипломата.

Во многих переговорах участвовал молодой дипломат Даур Кове. Труднее было работать до признания Абхазии Российской Федерацией. Время шло, ситуация менялась, менялся формат и повестка дня переговоров. Однако упорная работа в Женевских дискуссиях принесла ему популярность и в российской, и зарубежной прессе. Чем дольше он ведет баталии на дипломатическом поприще, тем больше у него прибавляется знаний и опыта. Каждым своим жестом он доказывает, что столь же упрям, как и непреклонен внешнеполитический курс его страны. Благодаря этому, в июне уже в 44 раз Абхазия будет противостоять Грузии в Женеве. Однако такая непреклонная позиция вызывает у Запада некоторое раздражение, потому что считается, что политика Абхазии по отношению к Грузии определяется и личными интересами России. В октябре Женевские дискуссии будут отмечать уже свой 10-летний юбилей.

– Женевские дискуссии по ситуации в Закавказье – это единственная международная площадка, на которой сегодня представлена Абхазия, – подчеркивает Даур Кове, объясняя причины участия республики в этом переговорном формате, не приносящем с 2008 года очевидных результатов. – В нашей республике сложилось достаточно скептическое отношение к женевскому формату урегулирования грузино-абхазского конфликта. Связано это, прежде всего с тем, что за долгие годы проведения Женевских дискуссий отсутствуют какие-либо серьезные подвижки в полномасштабном политическом урегулировании. Если оценивать перспективы женевского процесса, то здесь необходимо отметить, что данный формат политического урегулирования носит длительный характер, и мы здесь нацелены на конкретный результат вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется. В политическом плане основная задача абхазской стороны заключается в подписании с Грузией юридически обязывающего соглашения о невозобновлении боевых действий. При этом мы стараемся трезво оценивать перспективы принятия подобного соглашения, и понимаем, что это процесс достаточно сложный, кропотливый и требующий серьезных усилий от всех участников. Дискуссии проходят при посредничестве наиболее крупных международных структур, таких как: ООН, ОБСЕ, ЕС, а также при посредничестве Российской Федерации и США. К сожалению, все остальные международные площадки для Абхазии пока полностью закрыты. Именно поэтому нам важно продолжать работу Женевских дискуссий, так как это единственный международный формат, где представители Абхазии могут напрямую озвучивать собственную позицию и отстаивать интересы республики на международной арене.

– Конечно, лучше вести полноценный политический диалог между нашими государствами, – продолжает Даур Кове. – Хотим мы или нет, мы – соседи, и время должно привести к тому, что это соседство будет построено на абсолютном межгосударственном диалоге. Ведь худой мир лучше доброй ссоры.

Министр подчеркнул, что женевский формат приносит и практические результаты:

– Там нам удается вести работу по восстановлению архивных материалов, уничтоженных в период войны с Грузией. Учитывая сложную экологическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате нашествия вредителей, которые практически полностью уничтожили урожай различных сельскохозяйственных культур, абхазская сторона в рамках работы Женевских дискуссий обратилась к представителям международного сообщества с просьбой обратить внимание на эту проблему и оказать поддержку в решении этого вопроса. На данном этапе по линии международных структур планируется оказание практической помощи в преодолении этого экологического кризиса.

Когда премьер-министр Грузии предложил повысить статус Женевских дискуссий, Даур Кове прокомментировал это заявление так:

– Заявление, которое сделал премьер-министр Грузии о целесообразности поднятия статуса участников Женевских дискуссий до уровня министров и в перспективе выразил свою готовность подключиться к этому формату, – это решение грузинской стороны. Они вправе принимать такие решения. Если в дискуссиях с грузинской стороны будет принимать министр иностранных дел, то появится надежда на принятие самостоятельных решений на месте. Такое решение, возможно, будет способствовать продвижению вперед. Потому как очень серьезно осложняет работу неготовность грузинской стороны к принятию каких-либо решений на месте.

Касаясь вопроса механизма признания, дипломат отметил, что кропотливая работа по расширению списка государств, признавших нашу независимость, не прекращается ни на один день.

– Эта работа ведется по всем возможным направлениям, – сказал Даур Кове. – География деятельности очень широкая. Активно задействованы посольства и представительства республики. Большое внимание сегодня уделяется установлению и налаживанию контактов в различных регионах мира. Цель – донести информацию об Абхазии до иностранного адресата, определить позиции, наметить возможные векторы для выстраивания отношений. С этой целью мы намечаем конкретные страны и регионы, представляющие для нас интерес. Но и нам нужно сделать всё, чтобы и наша страна стала интересной для той страны, которая увидит перспективу для взаимоотношения с нами. Сегодня мир изменился. Все взаимоотношения между странами строятся на прагматизме. Поэтому мы должны сделать нашу страну привлекательной и интересной во всех отношениях. Проводимая большая работа по признанию Сирией Абхазии уже дала результаты. Несмотря на то что она находится в состоянии войны, это сильное государство. Оно является одним из ключевых «игроков» в регионе Ближнего Востока. Для того, чтобы процесс признания продвигался необходима работа не только внешнеполитического ведомства, это работа всей страны, каждого гражданина Республики Абхазия. Каждый наш шаг, слово, действие формирует общий фон нашего государства.

У Даура Кове надёжный тыл – его дружная и любящая его семья. Супруга Ирина Зухба имеет две специальности – юриста и экономиста, работает заместителем главного бухгалтера Сбербанка. Его две дочери – Салима и Софья – учатся в школе №4. На вопрос: «Чем занимаетесь в нерабочее время?», прозвучал ответ: «Работаю».

– Я никогда не уходил официально в отпуск, – улыбается Даур Кове. – Даже мой отпуск всегда совмещён с командировками. Не всегда, но на отдых по возможности выкраиваю немного времени.

Вот и получается, что жизнь его заключается в работе. «Иначе не будет результата, – сказал министр. – Интересы страны на первом месте. По-другому не получается».

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ