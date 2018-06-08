РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в РА Алексеем Двиняниным

Состоялась первая встреча Спикера Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерия Кварчия с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным.

Валерий Кварчия отметил важность сотрудничества между Народным Собранием – Парламентом РА и Посольством РФ в РА.

При этом А.Двинянин подтвердил, что считает своим долгом первый месяц работы на посту посвятить нанесению ознакомительных визитов в ведомства и структуры власти. «Парламент является волей и выбором народа. Это – одно из важнейших направлений в деятельности любого государства», – сказал он.

На встрече Спикер Народного Собрания – Парламента РА подчеркнул, что предыдущим Послом РФ в РА Семеном Григорьевым заложена добрая и фундаментальная основа для развития дипломатических отношений между Абхазией и Россией: «Думаю, что сложившийся определенный опыт будет использоваться и преумножаться Вами в будущем».

Со своей стороны Алексей Двинянин отметил: «Я разделяю мнение, что Семен Григорьев сделал огромное дело, заложив мощную основу и фундамент для расширения, укрепления и развития двусторонних отношений между РА и РФ. В свою очередь приложу все усилия, чтобы продолжить тот курс, который был заложен. Послы РФ назначаются Президентом РФ, и мы проводим линию Президента РФ. Его линия открыта – это дальнейшее укрепление независимости РА, развитие наших дружественных, братских отношений и укрепление сотрудничества во всех сферах, от военно-политических до гуманитарных. Совет Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания выступают за развитие отношений с братской республикой. У нас есть группа, которая предметно занимается развитием двусторонних отношений по парламентской линии. Мы как Посольство будем всячески оказывать содействие в этом направлении».

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс