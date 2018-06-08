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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АПСНЫ»
«Обсудив итоги съезда ПП «Амцахара», политсовет ПП «Апсны» считает требования отдельных лидеров блока оппозиционных сил о досрочной отставке Президента неприемлемыми и мешающими наметившемуся конструктивному диалогу политических и общественных сил в реформировании политической системы, предложенной партией «Апсны». Требования о досрочной отставке Президента без положительной повестки с проработанной программой развития считаем популистской.
Досрочная отставка главы государства не будет способствовать проведению конституционных реформ, а лишь подорвёт наметившийся диалог и приведёт к расколу общества и народа. Политсовет считает и готов поддержать дальнейшие консультации по реформированию политической системы в первую очередь в интересах народа Абхазии.
Мы рассчитываем на продолжение консультаций со всеми лидерами политических партий, включая ПП «Амцахара» со всеми внутренними противоречиями».
Номер: 57
Выпуск: 3658
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс