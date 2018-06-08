ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АПСНЫ»

«Обсудив итоги съезда ПП «Амцахара», политсовет ПП «Апсны» считает требования отдельных лидеров блока оппозиционных сил о досрочной отставке Президента неприемлемыми и мешающими наметившемуся конструктивному диалогу политических и общественных сил в реформировании политической системы, предложенной партией «Апсны». Требования о досрочной отставке Президента без положительной повестки с проработанной программой развития считаем популистской.

Досрочная отставка главы государства не будет способствовать проведению конституционных реформ, а лишь подорвёт наметившийся диалог и приведёт к расколу общества и народа. Политсовет считает и готов поддержать дальнейшие консультации по реформированию политической системы в первую очередь в интересах народа Абхазии.

Мы рассчитываем на продолжение консультаций со всеми лидерами политических партий, включая ПП «Амцахара» со всеми внутренними противоречиями».

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс