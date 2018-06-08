ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

«На съезде политической партии «Амцахара» прозвучала жесткая критика в адрес действующей власти, возглавляемой Президентом Абхазии Раулем Хаджимба. В докладе и выступлениях делегатов съезда не было ни малейшего намека на позитивные стороны деятельности руководства, преднамеренно и целенаправленно озвучивался сплошной негатив. Судя по выступлениям, в стране наблюдается полный экономический коллапс, провал в социальной сфере, в правоохранительной системе, во всех без исключения, областях жизнедеятельности государства.

РПП ФНЕА считает, что подобное сгущение красок столь субъективный и заведомо предвзятый взгляд на ситуацию далек от объективного мнения всего абхазского общества. Более того, такая неконструктивная позиция способна еще больше оттолкнуть простых граждан от оппозиции. На съезде «Амцахара» громогласно было заявлено: «Мы никого не призываем штурмовать Президентский дворец, мы не собираемся ломать окна и захватывать правительственные здания, как это сделала нынешняя власть». Лидер «Амцахары», по всей видимости, не учел того, что многие в Абхазии хорошо помнят, кто и по чьей команде штурмовал в 2004 г. Президентский дворец, кто ломал двери рабочего кабинета В. Г. Ардзинба, выкидывал из правительственного здания фотографии Первого Президента, спускал государственные флаги, захватывал здание государственного телерадиокомплекса и Сухумской телевышки. Опровергнуть эти факты практически невозможно, так как существуют видеокадры, свидетельствующие об этих противоправных действиях. Ведь совсем недавно наши граждане были очевидцами штурма здания МВД. Или оппозиция расценивает эти действия как вполне правомерные?

Простые, не вовлеченные в политическое противоборство люди, понимают, что в стране пока еще не решено много проблем, но они не могут закрыть глаза и на значительные положительные тенденции в ряде приоритетных направлений нашего развития.

Если раньше оппозиция пыталась обвинить власть в том, что у Абхазии, будто бы, не складываются отношения с Россией, то сейчас эта тема отодвинута на второй план.

Лидеры оппозиции, практически замалчивая факт признания Сирийской Арабской Республикой независимости Абхазии, пытаются придать ему второстепенное значение. Но вне зависимости от чьих-либо политических пристрастий, это событие заслуживает высокой оценки как серьезное достижение руководства Абхазии, ее внешнеполитического ведомства, безусловно, ставшее возможным только при весомой поддержке дружественной России.

Любые свои политические намерения и планы оппозиция вправе реализовать на предстоящих в 2019 г. выборах Президента РА в рамках действующего выборного законодательства».

(Печатается в сокращении)

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс