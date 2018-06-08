ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

На прошедшем 5 июня съезде политической партии «Амцахара» в очередной раз прозвучали слова критики в адрес действующей власти и предложение Президенту страны добровольно сложить полномочия.

Критика со стороны оппозиции – неотъемлемый атрибут свободного гражданского общества, но только в том случае, когда критика носит конструктивный характер и имеет целью улучшение ситуации. В нашем же случае на протяжении последних лет имеют место неаргументированные обвинения, попытки ввести в заблуждение население страны.

Не в первый раз предпринимается попытка представить майские события 2014 года как государственный переворот и захват власти. Вновь хотим напомнить авторам данного заявления, что предметом возмущения широких масс общественности в мае 2014 года стал именно социально-экономический и политический кризис, в результате чего прошлое руководство страны ушло в отставку. Власть не была узурпирована, а были проведены всенародные выборы главы государства, в которых приняли участие представители нынешней оппозиции, с итогами которых согласились политические силы страны. Лидеры нынешней оппозиции, признав итоги выборов, тем самым подтвердили их легитимность. Не является секретом и то, что кандидат, поддержанный партией «Амцахара», Аслан Бжания обсуждал с избранным Президентом Раулем Хаджимба возможность своей работы с новым руководством страны. Но в угоду политической конъюнктуры впоследствии об этом благополучно забыли, называя все произошедшее «государственным переворотом».

В особенности вызывают недоумение заявления отдельных деятелей, недавно примкнувших к оппозиционному движению, о нелегитимности действующей власти, когда, в свою очередь, одни из них были активными участниками политических событий в мае 2014 года, а другие после президентских выборов работали в исполнительной власти. Так и хочется их спросить, когда у вас произошло «политическое озарение»?

Прозвучавшая оценка деятельности Рауля Хаджимба на посту Президента Республики Абхазия является результатом стремления определенного круга лиц вернуться во власть. Вымышленная угроза утраты государственности является безосновательной и надуманной и не отражает реалии.

Народ Абхазии нуждается в стабильности, поступательном решении проблем в обществе и государстве в целом, а не в неконтролируемых разрушительных процессах, которыми угрожает оппозиция в случае невыполнения требований резолюции съезда.

Всенародно избранный Президент Рауль Хаджимба выполняет и намерен в дальнейшем выполнять возложенные на него обязанности в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия.

Номер: 57Выпуск: 3658Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА