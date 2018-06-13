СПОРТ

В Новочеркасске прошел Всероссийский мастерский турнир по дзюдо среди мужчин памяти Г. Недвигина.

В турнире приняли участие 172 спортсмена из 16 регионов Российской Федерации, разыгрывали медали первенства в десяти весовых категориях, причем победителям турнира присваивалось звание «Мастер спорта Российской Федерации».

Отлично выступил воспитанник тренера Погосова Андрея, сухумчанин Гаделия Инал. Выступая в весовой категории до 100 кг, он завоевал золотую медаль и выполнил норматив мастера спорта Российской Федерации.

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В г.Сочи (посёлок Лоо) состоялись два соревнования по каратэ кёкусинкай и первенство Краснодарского края по каратэ кекусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и детский турнир «Открытый татами» среди мальчиков и девочек 6-7,8-9 и 10-11 лет . В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 10 команд г.Краснодар: Веселовский район, Туапсинский район, Апшеронский район, Отрадненский район, г. Армавир, г. Астрахань и три команды из Абхазии. По итогам проведённых боёв на первенство Краснодарского края и турнира «Открытый татами» 2 абхазcких бойца стали чемпионами, завоеваны 2 вторых и 9 третьих мест. Таким образов 13 призовых мест распределились следующим образом:

I место – Илья Дочия (г.Сухум);

I место – Виолетта Кондакчян (п.Агудзера);

II место – Леон Шакая (г.Сухум);

II место – Арианна Куржеева (г.Очамчыра);

III место – Даниил Цулукия (г.Сухум);

III место – Инал Парцхалия (г.Сухум);

III место – Демян Лепсая (г.Очамчыра);

III место – Алан Якуб-оглы (г.Очамчыра);

III место – Сабина Кварчия (г.Очамчыра);

III место – Шааб Цвижба (г.Очамчыра);

III место – Камила Кабакасалян(п.Агудзера);

III место – Джалагония Лера (п.Агудзера);

III место – Карапетян Роберт (п.Агудзера).

Тренируют спортсменов Виталий Читанава (г.Сухум), Мурадян Зураб (г.Очамчыра), Темур Читанава (посёлок Агудзера).

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В г. Ткуарчале прошел второй тур клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису.

В чемпионате приняли участие 48 спортсменов в составе восьми команд из Сухума, Гагры, Ткуарчала, Цандрипша, команды РДЮСШ, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Пивоваренного завода «Сухумский».

По итогам соревнований первое место заняла команда Пивоваренного завода «Сухумский» (состав команды: Габлия Леон, Карчава Ренат и Воуба Ханифа), второе место заняла команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии (состав команды: Марков Игорь, Житников Роман, Асабаев Жак и Егорова Анна), третье место заняла команда г. Сухум (состав команды: Давитая Лаша, Чакрян Артур и Джопуа Фарида).

В личном разряде среди юношей первое место занял Габлия Леон, второе – Карчава Ренат и третье – Марков Игорь. Среди девушек первое место заняла Егорова Анна, второе – Воуба Ханифа, третье – Сабекия Кристина.

Также прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов. Соревновались семь человек, лучшим среди которых стал Чан-оглы Джон, второе место занял Ампар Алхас и третье – Матяшев Роман.

Главный судья чемпионата – Карчава Беслан.

Третий тур клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису состоится в октябре в Гагре.

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В г. Цхинвале (Южная Осетия) прошел V юбилейный международный турнир по настольному теннису, посвященный годовщине принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии.

В турнире приняли участие около 70 спортсменов в составе семи команд из Абхазии, Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы и Тулы.

Соревнования проходили среди взрослых. Формат турнира предусматривал личные соревнования мужчин, а также парные и парные смешанные игры.

Сборная команда Республики Абхазия состояла из выпускников и тренеров РДЮСШ-игр.

По итогам соревнований команда Абхазии заняла третье место.

«Мы приезжаем на этот турнир пятый год подряд, наши спортсмены неоднократно занимали здесь призовые места. Абхазские теннисисты всегда рады участвовать в этом турнире, потому что мы здесь ощущаем себя как дома, благодаря радушному приему, который нам оказывают», – сказал старший тренер РДЮСШ-игр, президент Федерации настольного тенниса Республики Абхазия Беслан Карчава.

По его словам, уровень турнира повышается с каждым годом, в этом году в нем приняли участие два мастера спорта международного класса, 15 мастеров спорта, что говорит о серьезном уровне.

Президент Федерации настольного тенниса Абхазии также подчеркнул, что подобные спортивные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и способствуют популяризации настольного тенниса.

Номер: 58Выпуск: 3659Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту