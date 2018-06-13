НОВОСТИ ИЗ ГАГРЫ

КАК ПРОЙТИ К ПЛЯЖУ?

В рамках подготовки и проведения летнего курортного сезона в Администрации Гагрского района прошел ряд совещаний. На одном из них обсуждался вопрос беспрепятственного прохода к пляжам для жителей и гостей города через объекты курортной сферы, расположенные по проспекту В.Ардзинба.

Дело в том, что эти курортные объекты расположены близко друг к другу, и между ними нет прохода к пляжу для местных жителей и отдыхающих, выбравших частный сектор в этом районе. Чтобы попасть на пляж, им приходится проходить километры либо ездить в другой район – Старую Гагру. На совещании представители руководства обратились к руководителям этих объектов решить данный вопрос. Руководители санаториев, пансионатов и домов отдыха в свою очередь отметили, что свои объекты они закрывают только в целях безопасности гостей. Их смущает то, что через территорию объекта, в котором они отдыхают, проходит большая масса людей, а некоторые из них бывают в нетрезвом состоянии.

Помимо этого пляжи, закрепленные за данными объектами, оборудованы инвентарем, приобретенным за собственне средства, и предназначены для бесплатного пользования гостями комплексов.

Однако руководство района считает, что для создания безопасности необязательно закрывать проходы, так как можно прибегнуть к помощи охранников, использовать камеры видеонаблюдения, системы сигнализации. В ходе совещания руководителям санаториев, домов отдыха и гостиниц было предложено открыть на каждом объекте беспрепятственный проход к пляжу или создать один общий проход между ними.

КОНСУЛЬСКИЙ ПУНКТ ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ В ГАГРЕ

С 1 июня в здании Управления внутренних дел города Гагры свою работу возобновил консульский пункт Посольства России в Абхазии. Здесь можно обменять паспорта, срок действия которых истек, а также получить новые биометрические паспорта, сроком действия на десять лет.

По словам руководителя консульского пункта в Гагре Алексея Иванашко, за первую неделю работы было принято более 100 паспортов граждан РА, проживающих в Гагрском районе. В обработку отправлено около 70 пакетов документов, из них 21 – на получение биометрических паспортов. Оплата производится на месте. Подача документов осуществляется с 9 до 13:00 часов, а выдача готового паспорта – с 14 00 до 17:30 часов.

В консульском пункте можно получить консультацию по различным вопросам. Стоит отметить, что гражданство несовершеннолетним лицам оформляется в городе Сухуме.

Работа временного консульского пункта продлится до конца октября.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», г. Гагра

Номер: 58Выпуск: 3659Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»