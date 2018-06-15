ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ БОЛЬШОГО ВРАЧА

Память

Нателла Азизовна Шамба принадлежит к тому поколению нашего народа, которое в трудные времена для Абхазии сохраняло свои национальные традиции, достоинство абхазок, проявляло высокий профессионализм в деле и нескрываемую гордость от принадлежности к аборигенному народу.

Н.Шамба родилась в Сухуме в мае 1938 г. Блестяще окончив школу, она поступает в Тбилисский мединститут на лечебный факультет. Выбор профессии был не случаен. Еще с детства она много слышала и видела, как врачи «ставили на ноги» больных людей. Будучи с рождения добрым ребенком, Нателла всегда была готова помочь кому-то. А делать это профессионально, врачом было заложено еще в школьные годы.

При распределении рабочих мест Н.Шамба уверенно заявила комиссии, что будет работать только в Сухуме. «Там должны быть свои национальные кадры», – сказала она. Как ни странно, комиссия не стала оспаривать ее решение, так как знала, что рядом с ее добротой соседствует принципиальность, а также отличная учеба на протяжении всех лет. В 1963 году Нателлу Азизовну направляют в Сухум на должность участкового врача.

С первых дней ее медицинская грамотность и внимательность к больным стали основными инструментами в лечебном деле. Ее профессионализм, способность работать по 24 часа в сутки и мнение пациентов не осталось незамеченными.

В 1972 году Н.Шамба назначают заведующей терапевтическим отделением Сухумской поликлиники № 2, а уже через пять лет – заместителем главного врача той же поликлиники.

К этому времени через ее добрые руки прошла не одна тысяча благодарных пациентов, а главное – вылеченных. Чтобы идти в ногу со временем, Нателла Азизовна постоянно занималась самосовершенствованием, посещая специальные курсы. Более того, она способствовала, чтобы такую дополнительную учебу проходили и ее коллеги, которые работали рядом. Проявляя настойчивость и организаторские способности, она постоянно обращалась к руководству – в Министерство здравоохранения, в обком партии – с инициативами и предложениями, ратовала за меры по укреплению здравоохранения в Сухуме и республике.

За правильную постановку дела помощи населения ее назначают главврачом уже знаменитой Сухумской поликлиники № 2. Ее принципиальность, требовательность к себе и подчиненным, одновременно внимательность к их нуждам и проблемам снискали Нателле Шамба авторитет опытного врача, руководителя. Она действительно ставила благородную цель, не оглядываясь на время и обстоятельства. Она всегда знала, как работать, чтобы помочь больным и улучшить медицину. Практически в Абхазии из взрослого населения не было человека, который бы не знал достойного врача Нателлу Шамба.

Как-то ночью в поликлинике случился пожар. Нателла Азизовна вместе с пожарными из огня спасала самое ценное – наработанные годами карточки пациентов. И спасла. Ведь это именно те документы, которые позволяют докторам эффективно и успешно лечить больных.

Потом на время переквалифицировалась в хозяйственника, обивала пороги чиновников всех мастей и различные кабинеты. Достучалась везде, а иначе не получилось бы. Ее авторитет, знания, работа не могли оставаться без внимания. Сегодня Сухумские поликлиники до сих пор пользуются техникой, аппаратурой, инструментарием, которые тогда после пожара «выбила» врач Шамба.

За заслуги в области здравоохранения Нателле Азизовне Шамба присвоена квалификация – врач высшей категории. За успехи в работе она награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Ахьдз-Апша» 3-й степени, знаком «Отличник здравоохранения», ей присвоено звание «Заслуженный врач Абхазии».

У такого замечательного человека и дети выросли достойные. Правда, они не пошли по стопам матери. Дочь Лиана Аршба стала биологом. Сын Георгий Аршба – юристом. Сегодня он работает первым заместителем генерального прокурора РА. Зато невестка и зять пополнили семью Шамба врачами, они оба кандидаты медицинских наук. У них есть с кого брать пример. Есть надежда, что внуки и правнуки Нателлы Азизовны продолжат семейную династию одной из самых тяжелых и благородных профессий.

В 2010 году в возрасте 72-х лет Н.Шамба ушла из жизни, оставив о себе теплые воспоминания и заметный след в истории медицины Абхазии.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 58Выпуск: 3659Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА