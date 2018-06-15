ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ВМЕСТЕ

Сирия признала независимость Абхазии. Это большое, значимое событие для нашего молодого государства. Если оценивать эту ситуацию с эмоциональной, жизненной стороны, то можно задать простой вопрос: «А почему так мало стран нас признали?». Но с точки зрения дипломатии – не так уж и мало: за десять лет нас признали уже семь стран, которые подтвердили наше суверенное, международное право, – это просто здорово и успешно во всех отношениях.

Россия первая смело и ответственно признала нас независимой страной. Ее за это ругают до сих пор, но она хорошо знает историю, когда после 1917 года ее тоже очень долго никто не признавал и не считался с новым молодым государством.

В те времена враги и недоброжелатели России предрекали ее падение в месячные, годичные и чуть более сроки. Пройдя сквозь время, она выстояла и стала страной, с которой стали считаться, прислушиваться к ней и налаживать различные государственные связи.

Но всегда вокруг нее плелись интриги, разрабатывались проекты, чтобы сбить ее с ног. Извне ничего не получалось, тогда решили действовать изнутри. Во времена перестройки враги и недоброжелатели воодушевились и стали считать время, когда этот колосс окончательно рухнет. И вновь разочарование. Россия не только отвергла принципы однополярного мира, но и смогла собрать своих политических единомышленников и даже друзей. Гордо осознавать, что среди них числится Республика Абхазия.

Признание государства государством – это по канонам дипломатии длительный процесс. Он может быть и искусственным, показательно-политизированным, как поступили с Косово. Сегодня его признало более 160 стран, но коррупция, бедность, безработица здесь не искоренились и экономического прорыва не получилось. Эта страна стала транзитным государством для наркодиллеров, оружейных баронов, перевалочным пунктом переправки за рубеж рабсилы, проституции. Молодежь Косово, которая хочет чего-то добиться своим трудом и знаниями, уезжает в страны, которые их признали.

Так что количество признаний не имеет особого значения. Наоборот, каждое признание накладывает на нас еще большую ответственность и должно вырабатывать понимание, что мы уже не просто Абхазия, а страна, государство Республика Абхазия, которую многие искусственно игнорируют, но очень внимательно следят за ее развитием и, тем более, действиями.

Нельзя исключить, что Грузия хочет во что бы то ни стало вернуть ее себе, другие этому готовы помочь. А значит, тайная, явная борьба продолжается, и палки в колеса будут вставляться по-прежнему.

Признание нас Сирией – это хороший знак, восточная дипломатия, в отличие от западной, европейской, работает по-другому.

Представители стран с многомиллионным населением, как Иран, Ирак, Индия и др., сами приезжают в Россию и говорят с ее Президентом о многих вещах, в том числе и о своей безопасности. Они прекрасно понимают, что произошло с Ливией, Сирией, той же Югославией. Воочию видят: несмотря на различные санкции Россия остается сильной и мощной особенно в военном потенциале. А у России есть хорошее историческое качество – она своих партнеров, тем более друзей, в беде не оставляет, помогает и защищает всеми доступными способами, причем надежно и открыто.

Наши внешние недоброжелатели говорят, что Абхазию Сирия признала по просьбе России. А зачем делать из этого секрет: Большие дела партнеры делают совместно.

Признание началось еще тогда, когда руководство и народ Абхазии проявили солидарность с Сирией в ее борьбе против террористов, гостеприимно начали принимать сирийских беженцев, и не только наших соотечественников. Мы знаем, что такое война, и, несмотря на наши трудности, с достоинством оказывали гуманитарную, социальную помощь прибывшим беженцам. Такая человечность и гражданская позиция не остается незамеченной.

Совместная активная работа за последние два-три года внешнеполитических ведомств РФ и РА и других министерских структур, в том числе Торгово-промышленной палаты, приблизили признание Абхазии Сирией еще на несколько позиций.

Такая последовательная работа продолжается и с другими странами, и нет основания сомневаться, что впереди будут обязательно новые признания Абхазии. Когда? Надо всегда учитывать, что дипломатия все-таки дело тонкое.

Недаром Грузия с 29 мая запустила процесс разрыва дипотношений с Сирией и послала своих эмиссаров в другие восточные и арабские страны с предупреждением не признавать «автономную, составную часть Грузии – Абхазию».

Вот и возникает вопрос: в такой дипломатической борьбе сможем ли мы сами, без помощи России переломить ситуацию в свою пользу?

Такая помощь России еще раз показывает, что она заинтересована, чтобы Абхазия была более самостоятельна. Наш стратегический партнер опять продемонстрировал уважение к стране, которую он признал, и к народу-победителю.

Несмотря на сложности во внутренней жизни республики, Россия еще раз дала понять, что руководство нашей страны выстраивает правильную стратегию в своем развитии.

Нам дают возможность построить республику – ту, которую мы хотим. У нас уже есть возможность сотрудничать, работать, взаимодействовать со всеми странами, которые нас признали. Надо помнить, что они являются членами международных объединений и ООН и готовы на этих площадках отстаивать и наши интересы.

Учитывая, что Грузия вступит в НАТО обязательно, нам предстоит очень серьезная работа по защите своей независимости. Нам не надо многое объяснять, но без друзей и партнеров нам не обойтись. Как мы не обошлись без них в 1992-1993 годах.

Признание Республики Абхазия, в частности Сирией, – ответственный момент, когда мы должны начать строить свою жизнь и действовать в ней по-государственному, а не кланово, не «по-братски», не по понятиям, с уличными формами политики вседозволенности.

Наши опасения бывают вызваны трагическими страницами нашей прошлой истории. История остается, времена меняются.

Если бы Россия хотела, как некоторые думают, нас «взять» к себе, она сделала бы это еще раньше, даже не спрашивая нас. С ее стороны нашлась бы масса объяснений и оговорок, чтобы нам не помогать – не выдавать пенсии, не охранять границу, не строить, не создавать инвестпрограммы, не признавать наш суверенитет. О дипотношениях с семью странами – членами ООН, мы могли бы вообще не мечтать.

Россия была и остается для нас партнером, другом. И наша совместная работа по разным направлениям приносит только положительные результаты.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 58Выпуск: 3659Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА