В ОСНОВЕ ДРУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ – ГЛУБОКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Гость редакции – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин

Накануне 12 июня – празднования Дня России, который с 1994 года отмечается в Российской Федерации как государственный праздник, редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа пригласил к нам в редакцию особого гостя – Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина. Сопровождал Посла уже хорошо знакомый нам Третий секретарь Посольства РФ в Республике Абхазия Турал Джавадов.

Юрий Кураскуа представил гостям сотрудников всех отделов и подразделений, провел экскурсию по типографии, где печатается газета, имя которой в свое время стало предвестником имени страны, в которой мы сегодня живем, рассказал, что «Республика Абхазия» была создана по личной инициативе Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. А затем состоялась встреча с журналистами.

– Получается, что все эти дни – с 15 мая, с момента, как вы, Алексей Аркадьевич, вручили верительные грамоты Президенту Абхазии Раулю Джумковичу Хаджимба, вы знакомитесь с Абхазией, а Абхазия знакомится с вами, – задал тон разговору Юрий Кураскуа. – А ведь для вас Абхазия – не новая республика. Когда вы впервые открыли ее для себя?

– Впервые я приехал в Абхазию в 1987 году студентом третьего курса Института международных отношений (МГИМО). (В те времена институт находился под юрисдикцией Министерства иностранных дел СССР, а сегодня это учебное учреждение МИД Российской Федерации. – Ю.С.). Во время практики нас, студентов, отправляли как переводчиков с зарубежными делегациями в разные уголки Советского Союза. В качестве первого иностранного языка я учил финский и в поездке по Абхазии сопровождал журналиста из Финляндии. В числе задач, поставленных правительством Финляндии перед моим подопечным журналистом, была подготовка статьи о работе целлюлозно-бумажного комбината, который находился в Зугдиди, и мы несколько раз выезжали в Грузию. Радушный прием в Абхазии, люди – все это запало мне в душу и память, а между тем со времени той студенческой поездки прошло уже больше тридцати лет.

– Что касается Абхазии современной, то она стала частью моей жизни в середине 90-х. Тогда мне, работавшему в МИД Российской Федерации, было поручено заниматься по линии ОБСЕ «замороженными», как было тогда принято говорить, конфликтами на постсоветском пространстве. Очень серьезная и сложная задача была поставлена передо мной – в то время тридцатилетним молодым человеком. Непосредственная моя работа касалась четырех конфликтов – грузино-абхазского, грузино-осетинского, приднестровского и конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

– С 26 августа 2008 года, после того как Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в Министерстве иностранных дел РФ по отношению к признанным республикам само слово «конфликт» не употребляется. Россия развивает отношения с суверенной Республикой Абхазия – дружественным братским государством, и в основе наших отношений лежат исторические – тесные и глубокие – связи наших народов.

– С 2006 года и до последнего времени я стал бывать в вашей республике регулярно, по несколько раз в год. Поездки участились после моего назначения заместителем главы российской делегации на Женевских дискуссиях. Главой делегации в то время был мой учитель и очень уважаемый среди коллег-дипломатов человек – Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Борисович Карасин, который с большой любовью относится к народу Абхазии.

Юрий Кураскуа заметил, что народ Абхазии это чувствует: люди говорят о Григории Борисовиче с особой теплотой.

– Еще один важный для меня человек, который в тот период был моим руководителем, – Михаил Николаевич Бочарников (буквально на днях Михаил Николаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Азербайджан). Тогда он был в ранге Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Именно Михаил Николаевич много рассказывал мне о непростой истории вашей республики, о становлении абхазской государственности, о судьбах людей, сыгравших особую роль при этом, и для меня боль и страдания, пережитые Абхазией, не могут быть чужими. Я их понимаю и разделяю.

– В 2009 году я был назначен заместителем директора 4-го Департамента стран СНГ МИД России (мне привычнее называть его Кавказским департаментом стран СНГ МИД России). С тех пор в комплексе региональной проблематики на Южном Кавказе доминирующей задачей для меня является содействие становлению Республики Абхазия как современного демократического государства.

– Может быть, ваш предшественник, Первый Посол России в Абхазии Семен Вячеславович Григорьев сказал вам перед отъездом какие-нибудь напутственные слова? – поинтересовалась Заира Цвижба.

– Ни протоколом, ни общедипломатической практикой подобное не предусмотрено, а вот от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова я напутствие получил. Министр говорил, насколько важным для Российской Федерации является укрепление дружественных связей как между Абхазией и Россией на государственном уровне, так и между людьми, в присутствии Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Муратовича Ахба. Как новый Посол Российской Федерации в Республике Абхазия я приложу все усилия, чтобы связи эти укреплялись и развивались.

– После Великой Отечественной войны советскому народу на восстановление народного хозяйства понадобилось менее десятилетия, а японцы и вовсе через три года после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки удивили мир автомобилями нового поколения… Как вы считаете, существуют ли некие временные критерии для восстановления государств с экономической, хозяйственной точки зрения? Не упускаем ли мы время? – еще один вопрос Юрия Кураскуа.

– Я бы не стал подгонять разные страны под общие критерии. И дело даже не в масштабах государства и не в численности населения. У каждого народа своя судьба, которую определяет в первую очередь сам народ. У меня нет сомнений, что абхазский народ, который через многие века пронес и не утратил веру, что его страна будет независимой, преодолеет все сложности. Ведь по сути независимость Абхазии всегда была в сознании народа, и потому дата 26 августа 2008 года – официальное признание независимости Республики Абхазия – своего рода итог проявления народной воли, многовекового народного стремления.

Так что оценивать темпы роста в той или иной стране мы можем только с учетом истории, развития гражданского общества, политической системы, государственности, с учетом того, через что прошел и что пережил народ Республики Абхазия. Главное – это мирное небо над головой. На мой взгляд, только при этом условии можно строить свое государство, свое будущее, заботиться о благосостоянии своих семей.

– На недавнем Экономическом форуме «Стратегия-2025» представители российского и абхазского бизнеса затронули вопрос об упрощении процедуры пересечения границы. Что нужно сделать, чтобы граница между нашими странами не воспринималась как преграда для развития бизнес-отношений? – спросил Юрий Кураскуа.

– Напомню наш основополагающий договор – «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», вступивший в силу в декабре 2008 года. В статье 7 этого документа говорится, что договаривающиеся стороны подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ Республики Абхазия и Российской Федерации.

– При этом сказано также, что в дальнейшем стороны заключат отдельное соглашение о прохождении государственной границы между Россией и Абхазией. Нам важно заключить такое соглашение. Я был в гостях у Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерия Ермейовича Кварчия, и мы с ним этот вопрос обсуждали. На мой взгляд, для союзников, стратегических союзников, коими являются Россия и Абхазия, решение этого вопроса – один из основополагающих элементов отношений. С содержанием консультаций, которые проводились в связи с этим по политической, дипломатической и юридической линиям, я в определенной степени знаком. Не буду вдаваться в подробности, поскольку не являюсь в этом вопросе экспертом, но считаю, что единственный неурегулированный вопрос села Аибга можно решить за столом переговоров при наличии политической воли с обеих сторон – путем взаимных уступок и компромиссов, предварительно подготовив соответствующую юридическую базу.

Если обеспечить все надлежащие мировые параметры – а в первую очередь речь в данном случае должна идти о безопасности Республики Абхазия и безопасности Российской Федерации, то мы на основе доброй воли придем к решению об облегчении режима на государственной границе между нашими странами, а потом, в будущем, возможно, и о ее открытии. Все устремления населения Республики Абхазия, которые пойдут на пользу людям, Российская Федерация поддержит.

– Нужен ли Абхазии формат Женевских дискуссий? – поинтересовалась Эсма Арджения.

– Абхазии очень нужен этот формат. Так же, как нужен он Южной Осетии и России. За почти 10 лет существования этого формата ни одна из делегаций – участниц Женевских дискуссий официально не ставила вопрос об окончании процесса.

– Итак, почему Женевские переговоры нужны Абхазии? Политическая сторона вопроса: 12 августа 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и Президент Французской Республики Николя Саркози подписали в Москве План урегулирования конфликтов – из шести пунктов. Шестым пунктом этого плана предусмотрено начало международного обсуждения путей обеспечения прочной безопасности Южной Осетии и Абхазии. По сути это и явилось началом Женевских дискуссий. Для любого юриста-международника, для любого политика и дипломата безопасность означает наличие надежных рубежей, защиту их от внешних угроз и гарантию ненападения со стороны соседей. Поэтому для независимого Абхазского государства и народа в целом Женевский процесс – это основополагающее условие безопасности. Делегация Республики Абхазия при поддержке российской и юго-осетинской делегаций – от момента начала Дискуссий в октябре 2008 года последовательно ведет дело к заключению с Республикой Грузия договора о неприменении силы. При этом главная задача Женевских дискуссий – обеспечить Республике Абхазия и Республике Южная Осетия – пусть даже не сегодня, а в отдаленном будущем – признание со стороны всех соседних государств. В том числе и со стороны Республики Грузия. Сам факт, что Женевские дискуссии работают уже десять лет, доказывает, что процесс движется в нужном направлении.

Конечно же, мы поинтересовались корнями Алексея Двинянина и выяснили, что родился он в российском городе Воронеже, в семье кадрового военного. Мама, которой давно уже, к сожалению, нет в живых, была завучем в школе, преподавала географию. Отец Алексея Аркадьевича, которому недавно исполнилось 90 лет, и сегодня живет в Воронеже с дочерью Любовью Аркадьевной (сестрой Алексея Аркадьевича), внучкой и правнучкой. Алексей Аркадьевич женат. Его супругу, Надежду Константиновну, пока удерживают в Москве служебные дела.

Журналисты «РА» задавали Послу Российской Федерации вопросы о новых биометрических паспортах, возможность получить которые появилась и в Абхазии, о плотном графике первых недель пребывания его в новой должности, протокольных и рабочих визитах.

Алексей Аркадьевич рассказал, что не только он сам наносит визиты, но и принимает посетителей. В частности, он уже познакомился с представителями четырех организаций российских соотечественников, проживающих в Абхазии.

– Для Посольства Российской Федерации и для меня как его руководителя защита прав соотечественников является одной из главных задач. В течение трех недель на мое имя уже поступило более дюжины писем с просьбами и жалобами, в том числе и по поводу защиты имущественных прав граждан, – заметил Посол.

– Мы тоже – граждане России, – напомнила Заира Цвижба.

– Значит, и вы можете рассчитывать, что частичка моих усилий упадет на каждого проживающего в Абхазии гражданина Российской Федерации. Мы не делим людей по национальностям. Посольство открыто для всех соотечественников. Добро пожаловать! – завершил беседу Посол.

Вопросы задавали Эсма АРДЖЕНИЯ, Русудан БАРГАНДЖИЯ, Юрий КУРАСКУА, Артавазд CАРЕЦЯН, Заира ЦВИЖБА.

Беседу записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 58Выпуск: 3659Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА