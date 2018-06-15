НАШИ СТРАНЫ СВЯЗАНЫ ВЕКОВЫМИ УЗАМИ

В Посольстве РФ в РА прошел торжественный прием по случаю Дня России. На нём присутствовали Президент РА Рауль Хаджимба, Премьер-министр РА Геннадий Гагулия, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, руководители министерств и ведомств, представители судебной власти, депутаты Парламента РА, политические и общественные деятели.

Приветствуя гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин сказал:

– Этот праздник олицетворяет многовековой путь нашей, по сути общей с вами, Родины, ее достижения и победы, переломные и судьбоносные этапы ее истории, непростой, но неизменный подъем к новым высотам развития. Мы знаем, что главная заслуга в возрождении нашей страны, укреплении ее государственности всегда принадлежала и принадлежит нашему многомиллионному талантливому народу, который не раз в истории страны проявлял мужество и героизм, отстоял свободу и независимость российского государства, созидательным трудом преумножал богатство России. Сегодня для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны высокие качества твердой гражданской позиции сограждан являются надежной основой, гарантом единства и суверенитета РФ.

Дорогие абхазские друзья! Мы рады, что вместе отмечаем наш главный праздник. Хочу вас заверить, что сильная, уверенная и крепкая Россия всегда открыта к партнерству и сотрудничеству с Республикой Абхазия. Мы заинтересованы во всестороннем развитии и в процветании демократической Страны Души. Мы стремимся упрочить узы братства и взаимовыгодного сотрудничества, которые традиционно присущи нашим народам. Хотел бы подчеркнуть, что достичь этой цели мы сможем только вместе, проявив волю и сплоченность, не отступая перед трудностями и испытаниями. Мы обязательно все это сделаем.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил всех с праздником и отметил:

– День России – это особая дата, наполненная глубоким символическим смыслом. 12 июня 1990 года произошло выдающееся событие в жизни дружественного нам государства: была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Граждане Абхазии проявляют чувство глубокого уважения к сегодняшнему историческому событию, как и в целом к судьбе России, к ее славному прошлому, достойному настоящему и будущему, так как наши народы, наши страны связаны вековыми дружественными узами.

Россия первой признала независимость Республики Абхазия и оказывает нам огромную помощь в сложном процессе восстановления государственности, экономических и культурных возможностей нашей страны, защиты наших национальных интересов. Мы сполна ощущаем всестороннюю поддержку дружественного, союзнического государства. Наше сотрудничество приносит реальные результаты и имеет большую перспективу.

Позвольте от всей души поздравить всех вас и пожелать вам мира, добра, благополучия, новых свершений во благо братского народа России и российско-абхазской дружбы, основанной на доверии и взаимоуважении!

Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия также поздравил Алексея Двинянина и коллектив Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия с национальным праздником – Днём России.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 58Выпуск: 3659Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ