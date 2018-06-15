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15.06.2018

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня России. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее.

Отрадно отметить, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе абхазского и русского народов, успешно развиваются в духе союзнического взаимодействия. Мы и впредь будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления полноформатного сотрудничества между нашими государствами в интересах благополучия наших граждан.

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу России – мира, благополучия и процветания».


Номер:  58
Выпуск:  3659
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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