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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня России. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее.
Отрадно отметить, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе абхазского и русского народов, успешно развиваются в духе союзнического взаимодействия. Мы и впредь будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления полноформатного сотрудничества между нашими государствами в интересах благополучия наших граждан.
В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу России – мира, благополучия и процветания».
Номер: 58
Выпуск: 3659
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА