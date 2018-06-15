ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ОПЕРАЦИЮ ДВУХ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП

Амине Бигвава и Амиру Джагаеву необходимы срочные операции в Ереване.

Цена лечения двоих детей – 340 870 руб.

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и «Международный фонд Апсны», в соответствии с Договором о сотрудничестве, реализуют совместные проекты, направленные на лечение и реабилитацию больных детей в первую очередь с диагнозом ДЦП, проводят семинары и мастер-классы с участием специалистов из России, Армении и Турции.

В рамках сотрудничества организована поездка уже пяти групп детей с диагнозом ДЦП на ортопедическую операцию, установку ортезов и послеоперационную реабилитацию.

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» объявляет сбор средств на операцию шестой группы детей с диагнозом ДЦП, в состав которой вошли Амина Бигвава и Амир Джагаев, которым вы уже помогали не раз.

Напомним их истории.

Благодаря вашей поддержке и поддержке «Международного фонда Апсны» четырнадцатилетней Амине Бигвава была успешно проведена ортопедическая операция ведущим врачом-ортопедом г. Еревана в Медицинском центре «Арабкир». Во время операции ей были установлены металлоконструкции, чтобы улучшить походку. Если до операции девочка сильно хромала и не могла ровно ставить правую ногу, то после операции и послеоперационной реабилитации у Амины значительно улучшилась походка, она научилась ходить без костылей. Несмотря на то, что в обоих ногах стоят металлоконструкции, девочка не пропускает школу, успешно закрыла восьмой класс, сейчас готовится к экзаменам.

Сейчас Амине необходима срочная операция по удалению ранее установленных конструкций. У девятилетнего Амира Джагаева ДЦП, врождённый вывих тазобедренного сустава. Он не может стоять и ходить самостоятельно. Напомним, что ему уже была проведена операция по устранению вывиха, во время которой Амиру были установлены пластины для выравнивания тазобедренных суставов.

Амирчик жизнерадостный мальчик. Ему сложно писать, страдает моторика, да и читает только по слогам. Он просто обожает компьютерные игры. Когда Амир не может пройти новый уровень, рассказывает мама, он смотрит видеоуроки, следуя которым всё успешно проходит и ставит себе планку выше. У Амирчика сейчас новая мечта – начать самостоятельно ходить и записаться в секцию каратэ, чтобы быть сильным, как его брат. И только мы с вами можем помочь осуществить мечту Амирчика.

Сейчас необходима срочная операция по устранению ранее установленных пластин.

Стоимость операции Амины и Амира составляет 340 870 руб., половину из которой оплачивает «Международный фонд Апсны». Осталось собрать 170 435 руб.

Соберём необходимую сумму на лечение Вместе!

Поможем Амине и Амиру Вместе!

Необходимо собрать 170 435 руб.

Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь детям, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью, ведь мы с вами уже помогли более 130 детям.

Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147* сумма перевода # кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Банковский перевод: «Гарант-Банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.

О других способах помощи вы можете узнать по телефону фонда: 773-50-50, или на сайте: www.ashanakbf.com.

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ "Ашана"

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ «Ашана»