Инициативы в области развития связи

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба провел совещание, на котором обсудил проблемы связи с представителями всех частных компаний отрасли и государственных органов, регулирующих эту сферу деятельности. Адгур Ардзинба напомнил, что в соответствии с Указом Президента РА о новой структуре Кабинета Министров РА, вопросы сферы деятельности Управления по связи, массовым коммуникациям и надзором в области связи закреплены за Министерством экономики. «Эту встречу мы проводим, чтобы вместе с вами структурировать ту работу, которой вы занимаетесь. Мы хотим наметить определенные шаги, которые будем предпринимать в сфере связи со стороны государства и бизнеса», – отметил он.

Кроме того, Адгур Ардзинба поручил Управлению по связи и массовым коммуникациям предоставить список наиболее подходящих мест для установки бесплатного доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi и компаний, которые могут это организовать. «Насколько я услышал от представителей частных компаний, они готовы сделать это за свой счет, а РУП «Абхазская железная дорога» сделает такие точки на вокзалах, где это необходимо», – подытожил министр экономики.

При этом министр экономики отметил необходимость прокладки оптоволоконного кабеля в те населенные пункты, где его еще нет.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс