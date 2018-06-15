ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

III Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2018», который собрал на своих творческих площадках поэтов, прозаиков, драматургов, переводчиков, литературных критиков, издателей, деятелей культуры из 27 стран и 50 регионов России, завершен. Он проходил в Сочи с 24 по 28 мая.

Этот творческий проект, реализуемый под эгидой ЮНЕСКО, объединил сразу два фестиваля-конкурса Евразии и России. Участвовали коллеги из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья: Абхазии, Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Китая, Монголии, Турции, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии и Японии.

По мнению СМИ, Сочинский литературный фестиваль превзошел все предшествовавшие ему мероприятия подобного рода – по умелой организации его проведения, по насыщенности рабочего графика мастер-классами по каждому из литературных жанров, дискуссиями по поводу состояния дел в современной литературе.

Абхазская писательница, драматург Эля Джикирба стала серебряным лауреатом Евразийского фестиваля в номинации «Проза».

Абхазские виноделы порадовали участников и гостей фестиваля, передав в дар организаторам образцы абхазских вин для банкета по случаю торжественного закрытия фестиваля. Качество абхазского вина получило высочайшую оценку!

По завершении фестиваля, генеральный директор проекта «ЛиФФт-2018», председатель литературного совета ассамблеи народов Евразии, Маргарита Аль в сопровождении членов оргкомитета – Анвара Альмухаметова и Владимира Делба посетили по приглашению писательского сообщества Республику Абхазия.

Состоялись встречи с Министром культуры Республики Эльвирой Арсалия и заместителем министра Бесланом Гурджуа. По инициативе директора Национальной библиотеки им. Г.Папаскир Бориса Чолария была проведена писательско-читательская конференция. Гости рассказали о проекте «ЛиФФт», об участии Абхазии в литературных мероприятиях ассамблеи, о планах по переводу на русский и английский языки и изданию произведений абхазских авторов.

В конференции принял участие советник Президента РА, известный писатель, доктор наук Владимир Зантариа.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс