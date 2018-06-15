МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО В САМОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ АБХАЗА ЗАЛОЖЕН ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ

Лето-2018. Какими будут каникулы для абхазских школьников?

С этим вопросом газета «РА» обратилась в Министерство образования и науки РА к министру Адгуру Какоба и его первому заместителю Дмитрию Гварамия.

По словам министра, на протяжении ряда лет весьма успешной показала себя практика организации летних лагерей по районам Абхазии, за которую отвечают управления и отделы на местах. В то же время есть и другой опыт. Так, в частности, на протяжении трех лет работал и пользовался прекрасной репутацией размещенный на территории Очамчырского интерната лагерь «Юный патриот», организованный совместными усилиями министерств науки и образования и обороны РА при поддержке МЧС и других структур.

Проведенные в лагере дни оставили у ребят незабываемые впечатления. Школьники на время лагерной жизни окунались в атмосферу приключений и ответственности, осваивали немало премудростей лагерно-военной жизни и, что самое важное, получали возможность по-новому посмотреть на людей, которых вроде и знаешь давным-давно, а вот оказался в новых условиях и открываешь в них замечательные – незаметные раньше – качества и таланты. А порой не только в друзьях, но и в себе самом...

Нынешним летом, как сообщили в Министерстве образования и науки, планируется палаточный оздоровительно-образовательный лагерь с экологическим уклоном. Он будет организован совместно с Рицинским реликтовым национальным парком (РРНП) и размещаться будет непосредственно на его территории.

– Мы сочли, что для современных школьников экологическое направление – самое важное на данный момент, и при подготовке целевой межведомственной программы по организации лагеря на территории Рицинского реликтового национального парка учитывали главную цель – заложить в детях бережное, уважительное отношение к природным богатствам вообще и собственной страны в первую очередь, – уточнил первый заместитель министра образования и науки Дмитрий Гварамия.

– В ближайшее время программа будет представлена на утверждение в Кабинет Министров, и после этого мы сможем рассказать более подробнее о деталях планируемого мероприятия, какие преподаватели, тренеры, экологи будут подключены к реализации проекта. Конечно, в этом году мы можем рассматривать его исключительно как пилотный, нам важно опробовать новую для нас площадку, проанализировать – как на ней работается. Так что экологический лагерь будет работать только три смены – каждая смена по неделе, и каждую смену в горном лагере одновременно будет находиться 60 человек вместе с педагогами и тренерами. Романтика палаточной жизни будет дополняться тематическими походами, различными игровыми и спортивными мероприятиями, в частности, мы планируем уделить особое внимание национальным играм. Важно, чтобы молодежь овладела и мастерством, и узнала, какой духовный смысл заложен в каждой такой игре. Важно, чтобы молодежь не просто повторяла за старшими, что в самом образе жизни абхаза заложен глубокий духовный смысл, но и чувствовала это.

Что же касается источников финансирования, то, как подчеркнул Дмитрий Гварамия, в нынешнем году оплату расходов по организации и проведению лагеря на территории РРНП возьмет на себя Государственный фонд социального страхования.

А министр А.Какоба добавил к сказанному, что пока в Абхазии нет специального центра отдыха для детей и юношества, очень важно любой планируемый отдых школьников обязательно координировать с Министерством образования и науки, чтобы не было никаких стихийных инициатив частных компаний и различных других организаций. Соблюдение такого простого условия позволит избежать проблем, которые могут возникнуть в любом деле, а уж когда речь идет о подрастающем поколении, то тем более нужно быть застрахованными от разного рода непредвиденных обстоятельств.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

P.S. Редакционным планом была предусмотрена также беседа с председателем Совета федерации независимых профсоюзов Азаретом Айба. Однако в ответ на обращение редакции А. Айба сообщил, что с 2016 года Федерация независимых профсоюзов не участвует в организации летнего отдыха школьников. Почему это произошло и рациональное ли это решение – тема особого разговора.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА