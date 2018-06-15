КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СДУТЬ ПЫЛЬ С ЗОЛОТА

Железная дорога, которую построил СССР в середине ХХ века на всем протяжении Черноморского побережья, практически с первых дней работала интенсивно и имела огромное стратегическое значение. Дорога проходила через Абхазию. После грузино-абхазской войны она пришла в негодность из-за боевых действий и мародерства.

В течение послевоенных лет с 1993 г. руководство нашей республики, руководители ведомства пытались вдохнуть жизнь, так сказать, местного значения, в железнодорожную отрасль. Своими силами ремонтировали пути, станции, полустанки, восстанавливали оставшийся подвижной состав. Первые успехи были налицо. Электрички ходили до Псоу, Гагры, Очамчыры. Для существенных изменений работы железной дороги требовались деньги, и очень большие. Помогла Россия – выделила свои вагоны и электрички, приводила в порядок пути, шпалы и др. Время шло, но кардинальных изменений в железнодорожной сфере Абхазии не происходило.

Денег с каждым разом требовалось все больше. Появился пресловутый железнодорожный кредит, тяжелым грузом повисший на финансовой системе республики. Россия решила и этот вопрос, учитывая положение, интересы, проблемы Абхазии.

В народе стали поговаривать: «А вообще, нужна ли нам железная дорога?» Как всегда, нашлись противники и сторонники этого вопроса. И он повис в воздухе, так как никто не хотел или не мог решать эту проблему однозначно.

Уже не первый раз мы слышим, что за пределами республики кто-то хочет решить судьбу нашего участка железной дороги, и, дескать, если это произойдет, то мы потеряем суверенитет, независимость, и не за это мы воевали.

Если подойти к этому вопросу рационально, выходит, что мы имеем золотую жилу, покрытую налетом забвения и непонимания, какую пользу она может принести не отдельным гражданам, а в целом Абхазии.

Многие страны мечтают и добиваются, чтобы через них в другие государства проходили транзитные пути, неважно, какие – автомобильные, морские, воздушные, железнодорожные. Недавно руководитель Болгарии приезжал к Президенту В.Путину в Сочи и «очень просил» способствовать проекту, по которому нефтяной транзит из России в Европу прошел бы через их страну.

Это подобно тому, что хозяин сдает в аренду свои пустующие комнаты, чем их больше, тем больше у него доход. Никто эти комнаты не отбирает, не уносит, наоборот, жилец на свои деньги приводит их в порядок, при этом исправно платит хозяину.

Россия и Грузия предварительно обговорили возможность перевозки груза через участок абхазской железной дороги. Что здесь страшного? Два государства имеют право обсуждать выгодные проекты. Пока они найдут для себя приемлемое, устраивающее их решение, пройдет долгое время. Еще не факт, что договорятся. Грузия будет постоянно поднимать вопрос территориальной целостности и делать так, чтобы «отодвинуть» Абхазию от этих переговоров. Россия же, наоборот, учитывая стратегическое партнерство с Абхазией, факт ее признания, будет «приземлять» Тбилиси. А это значит, что наш стратегический партнер, сосед и друг – Россия – в случае каких-то реальных и конкретных подвижек по железной дороге обязательно поставит в курс дела и пригласит Абхазию, чтобы отстоять свои и наши интересы. Без участия Абхазии этот вопрос рассматриваться не будет.

Главное – мы должны быть готовы иметь свою концепцию, проекты, в зависимости от ситуации по железнодорожной проблеме, чтобы серьезно, аргументированно разговаривать с Россией, Грузией, Арменией и далее вносить свои рациональные предложения, которые отражают наши национальные интересы. Кстати, если у нас уже есть такие наработки, то их можно озвучить через СМИ, так как наши граждане могут разобраться, где затронуты интересы отдельных лиц, а где – страны.

Времена, когда мы вольно рассуждали: «Дайте нам денег, и мы приведем железнодорожные пути в порядок», к счастью, уходят.

Когда заработает железная дорога? Не скоро. Грузия и так вставляет палки в колеса России, а сейчас, после признания Абхазии Сирией, будет делать это еще регулярнее.

Так что досужие разговоры: «За нашей спиной о чем-то договариваются», «Мы можем потерять завоеванное» – не более чем желание некоторых политизировать в обществе вопрос пришедшей в упадок железной дороги.

Если железная дорога начнет функционировать в полную силу, в том числе участок дороги в Абхазии, нам будет это выгодно. За прохождение составов от Псоу до Ингура будет взиматься обговоренная сумма с каждого перегона туда и обратно. Так делается в любой стране. Россия, отправляя грузы через черноморскую железнодорожную дорогу, здорово экономит. Государства, которые будут получать грузы или отправлять, также будут вносить свою плату – валютой.

Эксплуатируя свой участок железной дороги, мы, несомненно, можем пополнить госбюджет основательно при условии, если контролировать ее работу будет не какое-то ООО или СП, а ГОСУДАРСТВО.

Иногда граждане спрашивают: что будут возить в этих вагонах?

Все вопросы надо обсуждать и договариваться, к примеру, о том, что мы создаем свое охранное предприятие по безопасному сопровождению грузов на всем отрезке абхазской железной дороги. Именно за это хозяева товаров обычно платят большие деньги.

Задействование железной дороги – это мощный потенциал для развития нашей республики и решения многих социальных вопросов.

Наша страна расположена на таком мировом перекрестке, где под различными общественно-политическими наносами не всегда видны золотые проблески улучшения нашей жизни.

Уметь видеть их – уже наша обязанность.

Юрий КУРАСКУА

P.S. Грузия на переговорах с Россией по вопросу железной дороги не соглашается с привлечением к этому процессу Абхазии и предлагает швейцарского посредника. Ясно одно: за спиной Республики Абхазия запустить черноморскую железную дорогу не получится. Россия это понимает и все конкретные действия, если они наметятся, будет согласовывать с Абхазией на основании подписанных договоренностей. Грузия не хочет воспринимать реалии, а потому по-прежнему живет в эмоциональных иллюзиях.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА