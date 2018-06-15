ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОССИИ!

От лица казаков Черноморского казачьего войска Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий, поздравляем всех россиян с Днем России!

Россия – великая страна, с богатой историей, культурой и многонациональным народом.

Россия – родина известных ученых, художников, поэтов и музыкантов, давших миру бесценные научные открытия и бессмертные произведения искусства. Россия стала первой в космосе и ракетостроении, совершила прорывы в науке и технике, задавая темп техническому развитию в мире. Несмотря на все трудности, которые выпали на долю России за последние двести лет, пройдя через войны, революции, военные конфликты, террористические атаки, Россия выстояла. И не просто выстояла, она смогла вернуть себе статус великой державы. Россияне всегда побеждали благодаря силе духа, неисчерпаемой смекалке и безграничной отваге.

Россия первая признала независимость Абхазии и Южной Осетии, тем самым показав всему миру, что нужно уважать мнение и волеизъявление немногочисленных народов и разговаривать с ними на политической арене как с равными.

Мы желаем благополучия и счастья всем россиянам, процветания и мира, верной и крепкой дружбы с геополитическими союзниками.

С праздником, друзья! С праздником, Россия!

Пресс-служба Черноморского войска Абхазии

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского войска Абхазии