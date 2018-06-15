IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАЗИЛЯ ИСКАДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня 2018 года

«Я считал всегда своим долгом помогать человеку взбодриться в этой трудной жизни и быть достаточно добрым, достаточно честным. А вообще конечная задача искусства, как и религии – очеловечивание человека».

Фазиль Искандер

С 13 по 15 июня 2018 года Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера проводят четвертый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека».

Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» проходит под патронажем Президента Абхазии Рауля Хаджимба.

Фестиваль стал не только одним из самых ожидаемых культурных событий в Абхазии , но и мостом соединяющим поклонников , знатоков и почитателей творчества великого писателя с главным местом действия его произведений – Абхазией, родиной Фазиля Абдуловича.

Фазиль Искандер проделал колоссальную духовную и просветительскую работу за всех нас. «Земля – это прежде всего стоянка человека», место, где ему надлежит состояться. У тех, кто читает Искандера, этот шанс выше.

Открытие фестиваля состоится в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера премьерой спектакля «Широколобый», по мотивам произведения Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

Режиссер-постановщик – Искандер Сакаев.

«Широколобый» – это новелла-притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве как высших традиционных ценностях абхазского общества. Могучий, свободолюбивый и добрый буйвол по кличке Широколобый стал воплощением этих высоких качеств и свойств, которые во многом безвозвратно утеряны в людях. Фазиль Искандер и выбрал на роль главного героя буйвола, так как не нашел среди людей «образ такой силы этического напряжения, но лишенного агрессии».

В «Широколобом» ощущается грусть автора по безвозвратно ушедшей нравственной чистоте и мужественной простоте людей. И в целом роман «Сандро из Чегема» – о распаде традиционного уклада жизни, о прощании с «золотым веком» абхазской традиционной культуры и, как результат, о неизбежности нравственной деградации. «…Мы не скоро вспомним о Чегеме. А если и вспомним, то вряд ли заговорим», – именно такими словами заключает Фазиль Искандер свой великий роман.

Поэтому сегодня в условиях утраты моральных ориентиров выдающаяся притча Фазиля Искандера о том, каким должен быть настоящий человек, мужчина, абхаз – каждый из нас, – приобретает особенное значение и несёт в себе глубокий нравственный смысл.

Режиссёр-постановщик Искандер Сакаев давно мечтал поставить спектакль по любимому произведению любимого автора – «Широколобому» Фазиля Искандера. По рекомендации выдающегося российского режиссера Валерия Фокина и при содействии Шазины Агрба Искандер Сакаев был приглашён поставить этот спектакль в РУСДРАМе в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека».

Вместе с Искандером Сакаевым над спектаклем работают художник-постановщик Виталий Кацба и художник по костюмам и свету Наталья Кузнецова. В «Широколобом» участвует среднее и молодое поколение артистов театра Искандера-РУСДРАМа: Люпчо Спасов, Анна Гюрегян, Тимур Кварчия, Марина Скворцова, Рубен Депелян, Мадлена Барциц и Кирилл Шишкин.

Постановка Искандера Сакаева – яростная, необузданная, динамичная, образная, пластическая – выбивается из привычной стилистики РУСДРАМа. Это обстоятельство придаёт премьере дополнительную остроту и интригу. Спектакль насыщен абхазской культурой, символикой и смыслами, выраженными универсальным языком театра. Поэтому спектакль «Широколобый» является в полном смысле «искандеровским», ведь именно Фазиля Искандера отличала способность сделать национальное абхазское универсальным и понятным любому человеку в любой точке земного шара.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс