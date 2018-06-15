НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АБХАЗСКОГО ТЕАТРА

Президент РА Р. Хаджимба представил коллективу Абхазского государственного драматического театра Генерального директора, народного артиста Республики Абхазия Нодара Чанба.

«Абхазский театр – это важный очаг нашей культуры. Внутренний конфликт, который имеет место в театре, не повышает его авторитета. Вся эта ситуация, если не ухудшается, то, во всяком случае, не становится никоим образом лучше. Не раз мы с вами рассматривали все возможные варианты разрешения конфликтной ситуации, но примирения не случилось. Задачи театра в контексте развития культуры и общества очень широкие. Мы с юности знаем и любим наш театр, и все, кто был задействован в нем, служили примером для молодых людей.

Взаимоотношения в театре должны измениться в лучшую сторону. Это – государственный театр и необходимо сделать так, чтобы привлечь к нему самую широкую зрительскую аудиторию», – сказал, представляя Нодара Чанба, Президент.

Актер Абхазского драматического театр, заслуженный артист Республики Абхазия Роман Сабуа сообщил, что не весь коллектив готов согласиться с данным назначением. Он отметил ряд позитивных тенденций, в частности, рост числа постановок за прошедшие три года.

Президент отметил, что преодолеть внутренний конфликт коллективу не удалось.

«Есть две конфликтующие стороны. И те, и другие – прекрасные актеры, режиссеры, но объединиться в единую команду вы не смогли. Поэтому принято решение, которое далось всем очень нелегко. Была создана комиссия, где долго решались эти вопросы. Комиссия мне предложила, и я поддержу это решение. Вам представляется в качестве Генерального директора Нодар Чанба, известный во всем мире. Никто никого не увольняет, все остаются в коллективе. Всем нужно, сплотившись, работать», – подчеркнул глава государства.

Нодар Чанба рассказал участникам встречи о своем международном опыте в постановке масштабных балетных, а также оперных спектаклей. Организовать оперные постановки значительно сложнее, чем поставить драматический спектакль, отметил Нодар Чанба. Он также рассказал о том, что глубоко осведомлен обо всех тонкостях работы театра и о том, что готова к выпуску его книга, посвященная театральному искусству и работе театра. В качестве главной задачи на новом посту он назвал создание всех необходимых условий, чтобы коллектив мог спокойно заниматься искусством во благо абхазской культуры.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс