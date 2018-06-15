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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АБХАЗСКОГО ТЕАТРА 15.06.2018

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АБХАЗСКОГО ТЕАТРА

Президент РА Р. Хаджимба представил коллективу Абхазского государственного драматического театра Генерального директора, народного артиста Республики Абхазия Нодара Чанба.

«Абхазский театр – это важный очаг нашей культуры. Внутренний конфликт, который имеет место в театре, не повышает его авторитета. Вся эта ситуация, если не ухудшается, то, во всяком случае, не становится никоим образом лучше. Не раз мы с вами рассматривали все возможные варианты разрешения конфликтной ситуации, но примирения не случилось. Задачи театра в контексте развития культуры и общества очень широкие. Мы с юности знаем и любим наш театр, и все, кто был задействован в нем, служили примером для молодых людей.

Взаимоотношения в театре должны измениться в лучшую сторону. Это – государственный театр и необходимо сделать так, чтобы привлечь к нему самую широкую зрительскую аудиторию», – сказал, представляя Нодара Чанба, Президент.

Актер Абхазского драматического театр, заслуженный артист Республики Абхазия Роман Сабуа сообщил, что не весь коллектив готов согласиться с данным назначением. Он отметил ряд позитивных тенденций, в частности, рост числа постановок за прошедшие три года.

Президент отметил, что преодолеть внутренний конфликт коллективу не удалось.

«Есть две конфликтующие стороны. И те, и другие – прекрасные актеры, режиссеры, но объединиться в единую команду вы не смогли. Поэтому принято решение, которое далось всем очень нелегко. Была создана комиссия, где долго решались эти вопросы. Комиссия мне предложила, и я поддержу это решение. Вам представляется в качестве Генерального директора Нодар Чанба, известный во всем мире. Никто никого не увольняет, все остаются в коллективе. Всем нужно, сплотившись, работать», – подчеркнул глава государства.

Нодар Чанба рассказал участникам встречи о своем международном опыте в постановке масштабных балетных, а также оперных спектаклей. Организовать оперные постановки значительно сложнее, чем поставить драматический спектакль, отметил Нодар Чанба. Он также рассказал о том, что глубоко осведомлен обо всех тонкостях работы театра и о том, что готова к выпуску его книга, посвященная театральному искусству и работе театра. В качестве главной задачи на новом посту он назвал создание всех необходимых условий, чтобы коллектив мог спокойно заниматься искусством во благо абхазской культуры.


Номер:  59
Выпуск:  3660
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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