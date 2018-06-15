АБХАЗИЯ – ЛИДЕР

Согласно недавно опубликованному рейтингу агентства «ТурСтат», в Абхазию из России совершено почти 800 тысяч поездок за первые три месяца. На второй строчке с 737 тысячами поездок расположилась Финляндия. Первую тройку замкнул Казахстан (521 тысяча поездок). Также в пятёрку вошли Таиланд и Украина. Кроме того, в десятке оказались Китай, Эстония, ОАЭ, Германия и Польша. В общей сложности за первый квартал текущего года из России было совершено почти 7,5 млн выездных туристических поездок, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс