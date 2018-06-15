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15.06.2018

БОЛЬШАЯ РАБОТА

В рамках контракта, подписанного на Абхазо-российском делом форуме, Абхазия начала поставки инертных материалов в Крым.

Как сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, это большое подспорье для наших предпринимателей, так как в Абхазии был приостановлен экспорт инертных материалов. «Сейчас усилиями предпринимателей, при содействии Министерства экономики, мы опять возвращаемся в эту нишу. В целом, Республика Абхазия готова поставлять в год до 1 миллиона тонн качественных инертных материалов».

Министр отметил, что портовая инфраструктура Абхазии готова к обработке такого количества грузов, здесь, в Сухуме, и в городе Очамчыре.


Номер:  59
Выпуск:  3660
Рубрика:  экономика
Автор:  Апсныпресс

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