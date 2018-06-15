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15.06.2018
Номер: 59
Выпуск: 3660
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс
БОЛЬШАЯ РАБОТА
В рамках контракта, подписанного на Абхазо-российском делом форуме, Абхазия начала поставки инертных материалов в Крым.
Как сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, это большое подспорье для наших предпринимателей, так как в Абхазии был приостановлен экспорт инертных материалов. «Сейчас усилиями предпринимателей, при содействии Министерства экономики, мы опять возвращаемся в эту нишу. В целом, Республика Абхазия готова поставлять в год до 1 миллиона тонн качественных инертных материалов».
Министр отметил, что портовая инфраструктура Абхазии готова к обработке такого количества грузов, здесь, в Сухуме, и в городе Очамчыре.
Номер: 59
Выпуск: 3660
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс