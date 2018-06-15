БОЛЬШАЯ РАБОТА

В рамках контракта, подписанного на Абхазо-российском делом форуме, Абхазия начала поставки инертных материалов в Крым.

Как сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, это большое подспорье для наших предпринимателей, так как в Абхазии был приостановлен экспорт инертных материалов. «Сейчас усилиями предпринимателей, при содействии Министерства экономики, мы опять возвращаемся в эту нишу. В целом, Республика Абхазия готова поставлять в год до 1 миллиона тонн качественных инертных материалов».

Министр отметил, что портовая инфраструктура Абхазии готова к обработке такого количества грузов, здесь, в Сухуме, и в городе Очамчыре.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс