АБХАЗСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА ВСЕГДА

В Курске прошла ХVIII межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка-2018». В числе участников ярмарки Белоруссия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, КНДР, Германия, Молдавия и Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

Абхазские товары пользовались большим спросом среди посетителей Курской ярмарки. Почётными гостями павильона стали губернатор Курской области Александр Михайлов и представители различных министерств и ведомств региона.

Участие в Курской ярмарке является весьма важным событием для Республики Абхазия. Здесь проводятся переговоры, презентации, деловые встречи, круглые столы, заключаются соглашения и договоры о сотрудничестве, бизнес-контракты в различных отраслях экономической сферы, происходит обмен идеями.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс