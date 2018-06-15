ВСТРЕЧА У ПРЕЗИДЕНТА

Президент РА Р.Хаджимба встретился с делегацией, прибывшей из Башкирского медицинского университета.

«По всем вопросам сотрудничества вам будет оказана вся необходимая поддержка со стороны Министерства здравоохранения и всех ведомств, вовлеченных в сферу медицины. Для нас важно выстраивать эффективное взаимодействие с Российской Федерацией. Мне известно, что готов к подписанию документ о сотрудничестве с нашим Институтом экспериментальной патологии и терапии. Это уникальный институт и хотелось бы, чтобы получили продолжение работы, осуществлявшиеся там в советское время. В том, что касается сотрудничества по линии непосредственно университетов, надеемся, что имеющиеся контакты будут нарастать, а планы будут и дальше реализовываться на практике», – сказал глава государства.

Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия отметил, что деловые контакты двух университетов приносят большую пользу, в том числе в сфере повышения квалификации. Он также сообщил о том, что планов по сотрудничеству много, в частности, создание совместной магистратуры.

Ректор Башкирского государственного медицинского университет Валентин Павлов поблагодарил Президента за теплый прием и условия, которые создаются для поддержки сотрудничества с Башкирским государственным медицинским университетом.

«Мы очень рады, что нам удается реализовывать поставленные задачи. Ни дня не было, чтобы мы как-то не взаимодействовали по разным направлениям. У нас в двух сферах успешно идет сотрудничество. Это – наука и образование. У нас великолепные отношения с Алеко Алексеевичем. Специалисты читают лекции. Мы рады, что начинаем официальное сотрудничество с НИИЭПиТ. Второе направление – это практика студентов. Наши ординаторы и студенты старших курсов имеют возможность пройти практику на базе вашей Республиканской больницы. Это большой вклад в будущее», – отметил Валентин Павлов.

Номер: 59Выпуск: 3660Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА