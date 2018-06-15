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15.06.2018
Номер: 60
Выпуск: 3661
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Искусство
В Сухуме, в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, состоялось открытие IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Среди гостей фестиваля были Президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также политические, культурные и общественные деятели.
Мероприятие проходит под патронажем Президента РА.
Фестиваль открылся премьерой спектакля «Широколобый».
Номер: 60
Выпуск: 3661
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс