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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 15.06.2018

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Искусство

В Сухуме, в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, состоялось открытие IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Среди гостей фестиваля были Президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также политические, культурные и общественные деятели.

Мероприятие проходит под патронажем Президента РА.

Фестиваль открылся премьерой спектакля «Широколобый».


Номер:  60
Выпуск:  3661
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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