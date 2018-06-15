IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Искусство

В Сухуме, в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, состоялось открытие IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Среди гостей фестиваля были Президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также политические, культурные и общественные деятели.

Мероприятие проходит под патронажем Президента РА.

Фестиваль открылся премьерой спектакля «Широколобый».

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс