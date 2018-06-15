И ВСЁ-ТАКИ КРЫМ ПРЕКРАСЕН

Путевые заметки

Крым – это маленькое сокровище. Это место, где соединяются народности, традиции и легенды, где вином наполняют бокалы и теплым летним вечером шумит прибой... Крым – это сказка, но для каждого своя. За неделю отдыха в Крыму я наполнилась такой жизненной радостью, что буду, наверно, целый год жить этим воспоминанием и ждать новой встречи с удивительным краем.

…Летом на машине из Абхазии в Крым – в этом особая поэзия. Проезжая Олимпийский Сочи, живописный горный серпантин, лазурное побережье Джубги, Анапы, Геленджика, я чувствовала, что мир с каждой минутой становился прекраснее. Контуры гор, воздух, небо, море. А затем ровные ряды виноградников на Таманском полуострове. От нашей границы по реке Псоу и до паромной переправы порта «Кавказ» ни разу наша машина не была остановлена сотрудниками ГАИ. Мы их вообще не видели на трассе. Однако нас сопровождало зоркое «око» камер видеонаблюдения. Дорога была комфортной. Аппетитные запахи шашлыка и жареной рыбы из придорожных кафе и ресторанчиков сопровождали нас в пути. Прохладительные напитки можно было купить почти на каждом шагу. Подъезжая к паромной переправе, я увидела границу, кстати, настоящую, не декоративную. Хоть Крым и стал российским, граница осталась той же: пограничный контроль, досмотр багажа, ну и билеты на паром – за легковую машину – 1700 рублей, за одного человека – 150 рублей.

– Скоро откроется мост через Керченский залив, вот тогда будете ездить бесплатно, – сказала недовольная сотрудница таможни.

Только я не поняла, это её радовало или огорчало. Она ведь без работы не останется, мост пока открыт для легковых автомобилей. Весь другой транспорт, включая железнодорожный, передвигается на пароме.

…Первый этаж нашего парома был похож на огромный автопарк, в котором стояли рейсовые автобусы, самосвалы, грузовики, легковые автомобили. Второй этаж поразил своим комфортабельным салоном с удобной кожаной мебелью. Там же функционировали буфет и магазин, в котором можно было приобрести крымские сувениры. За огромными стеклянными витражами открывалась морская панорама, вдалеке был виден новый мост, который готовили к открытию. Поверьте, его масштабы впечатляют.

Керченский полуостров производил впечатление большого строящегося объекта: на протяжении всей дороги до Симферополя мы объезжали строительные участки новой скоростной магистрали, по которой в скором будущем можно будет за два часа доехать до Севастополя. Однако удивили нас цены на бензин: АИ-95 стоил 46 рублей.

– Вам нужно было заправить машину на той стороне, – сказал приветливый заправщик. – В Крыму бензин дорогой. Но вы не огорчайтесь, ваш отдых больше ничто не омрачит.

Его слова оказались пророческими. Такому тёплому отношению, вниманию и дружелюбию крымчан к приезжим нужно многим поучиться. Когда мы подъехали к супермаркету, нашу машину чуть ли не на руках припарковали на стоянке, причём, бесплатной. И это не контролёры, а простые граждане, которым небезразлична судьба и имидж своего края. Народ в Крыму хороший, душевный, приветливый и воспитанный.

Вообще, в Крымском полуострове есть нечто итальянское, свойственное всему Средиземноморью. Этот крымский дух гениально сохранился и живёт в характерных южных двориках Ялты, Гурзуфа, Алупки, Алушты, Мисхора и других населённых пунктах Южного берега Крыма.

Бахчисарай – «Крымский Стамбул»

…Покружив по живописнейшим прибрежным серпантинам, то и дело открывавшим перед нами морскую ширь, мы прибыли в Бахчисарай, озаренный на солнце бронзой величественной мечети. Название города связано с его «сердцем» – дворцом Хан-Сарай. В переводе с крымско-татарского оно означает «сад-дворец». После присоединения Крыма к России татарская знать и большая часть населения эмигрировали в Стамбул. Поэтому Бахчисарай иначе называют «Крымский Стамбул». Его неповторимые архитектурные памятники славятся далеко за пределами России. Главной задачей мастеров, трудившихся над созданием дворцовых построек, была передача мусульманского представления о рае на земле. Так на крымской земле появился дворец-сад. Дворцовая территория богата двориками, фонтанами, зеленью. Все сооружения легкие и расписные, с ажурными решетками на окнах. Дворец Хан-Сарай – легендарный памятник архитектуры, с которого началось рождение Бахчисарая. Это целый комплекс отдельных сооружений, достраиваемый и перестраиваемый на протяжении многих лет. Здесь мы попали в чарующую атмосферу Востока и познакомились с его неповторимой архитектурой. Вход платный, цена билета зависит от количества посещенных зданий – за визит пришлось платить практически в каждом здании комплекса. Очаровал нас Фонтан слез, который входит в дворцовый комплекс Хан-Сарай. Нам он знаком по произведению А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Фонтан был построен в честь молодой красавицы – супруги хана, которая рано ушла из жизни. Это фонтан скорби и печали. Из ажурных мраморных композиций льются слёзы по утраченной любви.

По дороге к дворцу нас на каждом шагу встречали гостеприимные хозяева татарских ресторанов, кафе, чайханы, которые любезно приглашали нас отведать национальные блюда и знаменитый крымский чай с травами. Удивили меня и низкие цены в сувенирном магазине.

Попасть в Свято-Успенский монастырь, к сожалению, мы не успели. Однако горожане с удовольствием показали его и рассказали, что он был основан византийскими монахами и в период Крымского ханства был центральным оплотом христианства на всем полуострове.

(Окончание в следующем номере)

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум – Севастополь – Ялта – Сухум

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ