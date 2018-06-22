МЯГКИЕ ШАГИ

Сегодня в любом спортивном магазине мы можем купить спортивную обувь на любой случай – для бега, для занятий в зале, для спортивных игр. Но когда-то ничего этого не было, и спортсменам приходилось бегать в чем попало.

Живший в начале прошлого века британец Джозеф Фостер считался не просто сапожником, а профессионалом, изготавливающим обувь только на заказ. Клиенты присылали ему очерченные на бумаге контуры своей ступни, после чего мастер, сверяясь с изобретенной им шкалой, приступал к изготовлению ботинок или туфель. При этом он был спортсменом-люби-телем, занимался бегом на различные дистанции.

Вскоре на свет появились первые беговые тапочки с шипами на подошве. Владельцы придумали для них прозвище «сникеры» (от английского слова «крадущийся»), поскольку в такой обуви шаги действительно были не слышны. Забегая вперед, следует сказать, что Фостер долгое время продолжал изготавливать только штучную обувь на заказ, поскольку стоила она очень дорого. Только в 1950-х годах его потомки организовали фирму «Рибок» по массовому производству спортивной обуви, дав имя бренду по названию южноафриканской антилопы.

Прорыв в производстве кроссовок был осуществлен в Германии. Там свое слово сказали братья Адольф и Рудольф Дасслеры. После поражения в Первой мировой войне экономика бывшей империи пребывала в упадке. Однако нашлись предприниматели, которые стали запускать небольшие производства. Братья Дасслер наладили выпуск тапочек для инвалидов войны. Материал был выбран самый простой – списанное военное обмундирование и изношенные автомобильные покрышки, ставшие основой для прочной подошвы. Именно эти тапочки стали прототипом спортивной обуви, в которой немецкие спортсмены выступили на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме.

В 1945 году концерн «Дасслер» распался на две самостоятельные фирмы – «Адидас», от уменьшительного имени Адольфа (Ади) плюс Дас и «Пума». Адольф сконцентрировался на производстве шипованной обуви для футболистов. В ней сборная ФРГ одержала первую победу на чемпионате мира по футболу в 1954 году. После этого продукция «Адидас» оказалась востребованной во всех уголках света. СССР не стал исключением. По решению ЦК КПСС в 1970 году во «вражеские» кроссовки была обута и футбольная сборная СССР.

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы