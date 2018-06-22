КАК ИНТЕРНЕТ ВЛИЯЕТ НА ПЛАНЕТУ?

Оказывается, Всемирная паутина довольно активно наносит экологии нашей планеты вред, о котором пользователи интернет-ресурсов даже не задумываются, к такому выводу пришла исследователь Джоанна Молл.

Дело в том, что современные серверы и центры используют колоссальное количество электрической энергии, которая, как известно, не дается даром. Просто ради примера: один из крупнейших поисковиков – Google обрабатывает примерно 47 000 запросов в секунду. При получении необходимого для обработки этих запросов количества энергии в атмосферу за секунду выбрасывается 500 килограммов углекислого газа. То есть, грубо говоря, каждое наше обращение к Google – это выброс примерно 10 граммов углекислого газа.

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы