ДАНИЭЛЬ РИККАРДО

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Победа Даниэля Риккардо в Гран-при Монако вернула австралийца в число трех претендентов на чемпионский титул «Формулы-1». Все они как раз и оказались на подиуме после гонки в минувшее воскресенье в Монте-Карло.

После безоговорочного доминирования команды «Ред Булл» на протяжении всего гоночного уик-энда и завоеванного Риккардо поула в квалификации, кому-то эта гонка могла показаться скучной и предсказуемой. Но если учесть, что технические неполадки, возникшие в машине Даниэля после первой трети дистанции, заметно снизили мощность силовой установки его болида, то становится понятным, что победа на узких улицах княжества досталась австралийскому гонщику нелегко. По итогам интернет-голосования он был удостоен болельщиками почетного звания гонщика дня.

Формула-1. Гран-при Монако. Даниель Риккардо – победитель и гонщик дня.

Сильно уставший от борьбы с собственной машиной и преследующими его соперниками, победитель гонки тем не менее не отказался повторить в очередной раз распитие шампанского из собственного ботинка, куда ему охотно налил этот напиток из своей бутылки финишировавший третьим Льюис Гамильтон. После гонки британский чемпион, так и не сумевший изменить свою стартовую позицию до финиша, откровенно жаловался на то, что сама трасса в бухте Монте-Карло давно заслуживает изменений, чтобы увеличить возможность проводить на ней обгоны. Хотя вряд ли бы ему пришло такое в голову, сумей Льюис победить в квалификации и затем в этой самой престижной гонке сезона.

Финишировавший на машине «Феррари» вторым Себастьян Феттель сократил отрыв от лидера чемпионата на 3 очка и, очевидно, поэтому не стал критиковать городскую трассу, проложенную по улицам Монте-Карло. Буквально следом за тройкой лидеров финишировали К.Райкконен («Феррари»), В.Боттас («Мерседес») и Э.Окон («Форс Индия»), которые также не смогли улучшить свои стартовые позиции, проведя гонку без каких-либо обгонов.

Уже на этой неделе из солнечного Средиземноморья команды отправятся через Атлантический океан в далекую Канаду, где в Монреале состоится очередной этап этого престижного и элитного чемпионата мирового автоспорта.

P.S. На гран-при в Канаде Д.Риккардо занял четвертое место.

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Любит: спокойный образ жизни, чипсы, пиццу, море, рок, кроссоверы, риск.

Не любит: когда ему навязываются в друзья, большие машины, города, дождь, ложь.

На вопрос: Почему все время улыбаешься? Отвечает: Быть всегда позитивным и жить только с яркой стороной жизни.

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы