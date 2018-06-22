КОММЕНТАРИЙ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ В ГА ООН ПО ГРУЗИНСКОМУ ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ О БЕЖЕНЦАХ

Вчера Генеральная Ассамблея ООН в 11-й раз проголосовала по навязанному грузинской делегацией проекту резолюции о беженцах.

Смысла в этой затее давно не видят подавляющее большинство государств-членов ООН. Причем очевидно, что даже проголосовавшие за пресловутую резолюцию страны сделали это чисто автоматически, из искусственной политизированной солидарности с Тбилиси. Ведь всем понятно, что никаких практических результатов эти резолюции не принесут. Да и не могут принести, поскольку конфликты Грузии с Абхазией и Южной Осетией уже многие годы, если не десятилетия, носят межгосударственный характер и нуждаются в урегулировании на основе общепризнанных норм и принципов международного права, а не продолжении голословной пропаганды времен Саакашвили. Спрашивается, как можно выносить на рассмотрение ООН вопросы, имеющие, по логике грузинской стороны, отношение к суверенным территориям Абхазии и Южной Осетии, не пригласив представителей этих республик в Генеральную Ассамблею?

Кстати говоря, вынося из года в год политизированные и далекие от реалий современной жизни проекты псевдодокументов на различных международных площадках, Грузия тем самым признает собственную неспособность (или нежелание?) окончательно урегулировать проблемы своих же беженцев. Интересно, куда делись миллионы долларов и евро, щедро выделявшихся 10 лет назад западными спонсорами Тбилиси на нужды беженцев и так называемых перемещенных лиц…

В заключение несколько слов о статистике голосования. В нынешнем году за проект проголосовала 81 делегация, против – 16, воздержались – 62 и 34 – не участвовали в процессе голосования. В прошлом году, соответственно, эти цифры были: 80, 14, 61 и 38. Если даже не поддаваться искушению просто посмотреть за динамикой голосующих «за» и «против», то всем очевидно, что общее количество НЕ голосующих за грузинские проекты постоянно остается выше 100 государств, что существенно превышает число сторонников грузинской пропаганды.

Это подтверждает тезис о нежелании грузинской стороны вести деловой и конструктивный разговор о перспективах политическо-правовой нормализации отношений со своими соседями. Такой путь ведет в никуда.

г.Сухум, 13 июня 2018 года

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: г.Сухум, 13 июня 2018 года