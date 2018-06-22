КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО УЖЕ ДРУГИМИ МЕТОДАМИ

Когда в начале года границу по р.Псоу хотели закрыть на карантин по причине распространения в Абхазии в большом количестве мраморного клопа и картофельной моли, Грузия предложила свои инициативы по разрешению возникших проблем с вывозом абхазской сельхозпродукции за Ингур. Правда, оговорились, что продукция будет маркироваться нейтральным обозначением, но деньги за товар будут платить хорошие. В грузинских СМИ иногда продолжают появляться статьи о том, что абхазским братьям надо помочь.

Вскоре на КПП «Псоу» все ограничения сняли, и кем-то задуманный проект по «сближению Абхазии с Грузией» не состоялся, а может, временно приостановился.

Поговорил с некоторыми нашими торговыми работниками, которые занимаются доставкой и отправкой далее по Абхазии больших партий сельхозтоваров из соседней республики. Они прямо сказали, что понимают все политическое положение вокруг Абхазии, но бизнес есть бизнес.

Они правы, большие суммы, тем более те, которые проходят мимо бюджета страны, они и есть самые желанные деньги, и когда к ним привыкаешь, от них, скорее всего, невозможно отказаться. Если вдруг их лишаешься, ты готов на все, в том числе на торговлю с теми, кто еще недавно шел на тебя с оружием с целью уничтожения нации.

Предложение Грузии сегодня помочь Абхазии во всем – очередная западня для нас с использованием нашей слабости – обогатиться любым способом. Если сказать точнее, наша чрезмерная любовь к деньгам грузинскими аналитиками, специалистами взята на вооружение в их работе против нас.

За 25 послевоенных лет восточные соседи внимательно следили за нашим развитием и предлагали проекты. Признание Россией Абхазии в 2008 году их сначала обескуражило, но в последнее время они опять стали вносить свои предложения.

Увеличилось число различных поездок из Абхазии в Грузию. Перемещение товаров продолжается. Государственный таможенный комитет на своей последней коллегии признал, что количество контрабандного товара увеличилось. Мы в этом сами убеждаемся, когда ходим на рынок или покупаем в некоторых киосках, магазинах «Боржоми», а в торговых рядах – овощи, фрукты. Последнее время торговые работники говорят, что, дескать, многие фрукты из Армении. Но они же идут через Грузию.

Недавно я разговаривал со знакомой, которая ездила уже три раза на лечение в Тбилиси. На мое замечание, что если несколько раз туда попадаешь, значит, не все там с медициной хорошо, она ответила: «Зато бесплатно!» Как она сама призналась, в свой последний приезд в тбилисскую больницу была очень удивлена. Зайдя внутрь, она почувствовала, как будто попала в родное село. Там много было ее односельчан, как гражданских, так и ополченцев, которые в свое время отражали атаки тех же тбилисских, кутаисских и других «гвардейцев».

Сегодня Грузия по-прежнему считает Абхазию своей территорией. От этого она не откажется никогда, так же как и не собирается нас признавать и подписывать документ о ненападении.

Грузия внушает миру, своим и нашим гражданам, что мы братья и сестры, должны жить мирно и забывать последствия «конфликта» в древнейшем уголке Грузии – Абхазии. Как всегда, вспоминают столетнее проживание на одной святой земле и ругают кучку горе-политиков, из-за которых сожжен и разрушен красивейший край Грузии – Абхазия.

Хорошо владея информацией о нашем положении через народную дипломатию, грузинские идеологи знают, на какие клавиши нажимать в своих СМИ, при общении, контактах между людьми. «Вы пожинаете плоды деяний кучки людей, которые живут, а вам достаются крохи. Мы хотим вернуться, но чтобы не разжечь всепожирающее пламя, а совместно трудиться и равноправно жить. Мы должны восстановить мост доверия. Мы вам поможем, в том числе материально», – вот такие обращения звучат из-за Ингура сегодня, а заодно и обещания нашим гражданам: «Верьте, что мы поступим великодушно с каждым, кто пересилит угнездившиеся в душе обиды и сердцем постарается сделать необходимые для примирения шаги навстречу». В одном грузинском аналитическом обозрении прямо сказано, что было упущено время для диалога о «возврате автономной республики», а с нынешним Президентом Р.Хаджимба вряд ли о чем-то можно договориться, так как он ничем не связан (бизнесом) и не любит уступать, если это касается интересов Абхазии.

Читая грузинских авторов, тех, кто называет себя представителями рода, являющимися живым мостом между грузинами и абхазами, удивляешься их откровенности спустя многие годы после войны 1992-93 гг. Например, один из авторов в свое время пользовался авторитетом в Абхазии, влиял на многие процессы, но не в пользу аборигенной нации – абхазов.

Как всегда, они «бьют сначала своих», так как те «неправильно» поступили с абхазами. «Они (Грузия) вторглись к ним (14 августа 1992 г.) с криками – это наша земля! Так делать было нельзя. Абхазия – это общая родина грузин и абхазов», – пишет автор. Потом тон его меняется в сторону необходимых действий, и он сообщает, что в Москве грузины и абхазы находятся вместе. Я знаю мнение московских абхазов, продолжает автор, все надо решать мирным путем. Если они говорят, что мы должны раскаяться за развязанную войну, то мы им отвечали, что они выгнали наших беженцев.

Автор призывает вести диалог на всех уровнях, чтобы восстановить взаимное доверие. По сути, им была озвучена главная цель Грузии на сегодня. Тем более, он утверждает, что в Абхазии были и есть люди, которые против войны и хотят мирной жизни с Грузией.

***

Мы прошли сложный путь и потеряли в грузино-абхазской войне много наших людей.

Не менее сложной оказалась послевоенная жизнь. За нашими недовольством, высказываниями, действиями внимательно следят и делают выводы, что предпринять по отношении к Абхазии в дальнейшем. Призыв Грузии: «В этой ситуации мы вам поможем» звучит, может, для кого-то заманчиво, но для наших граждан – предостерегающе.

Идеологическая или другая политическая борьба не ведется бесплатно.

Даже сыр в мышеловке уже оплачен, чтобы поймать мышь.

На востоке говорят: «Не верь красивым словам и деньгам». Тут можно добавить, что история знает много фактов, когда, поддавшись тому или иному предложению в красивой обертке, люди могут обмануться и у них появятся ложные ориентиры на жизненном пути.

Только бдительность, правильные действия по достижению главной цели могут сохранить и укрепить землю, которая для нас является единственной и родной.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 60Выпуск: 3661Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА